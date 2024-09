Prva zmaga v karieri za Pabla Castrilla, brez sprememb pri vrhu skupne razvrstitve

V težko nadzorovanem začetku kratke etape so kolesarji potrebovali dobrih 40 km za vzpostavitev ubežne skupine desetih kolesarjev. Ti so nato ob počasnem ritmu v glavnini, ubežnikom je dovolila deset minut naskoka, lahko tudi obračunali za etapno zmago.

Do drugega mesta je prišel Britanec Max Poole (DSM-firmenich PostNL) z zaostankom osmih sekund, tretji je bil Španec Marc Soler (UAE Team Emirates), ki je zaostal 16 sekund. Za Castrilla je bila to prva zmaga v karieri, s čimer je tudi ekipi Kern Pharma prikolesaril največjo zmago v karieri. Triindvajsetletnik je letos dirkal tudi na slovenski pentlji in tam v skupnem seštevku zasedel peto mesto. V ozadju pravega pritiska na ekipo vodilnega kolesarja Avstralca Bena O'Connorja (Decathlon AG2R) ni bilo. Tudi ob večjih naklonih v zadnjih dveh kilometrih ni prišlo do napadov, zato so razlike v seštevku ostale enake.