Dosežek, ki v tem tisočletju pred Pogačarjem ni uspel nikomur

Tadej Pogačar je tretjič najboljši kolesar na Dirki po Franciji. Do rumene majice je prišel v neverjetni formi, saj je na 111. francoski pentlji dobil kar šest etap. In to le nekaj tednov po tem, ko jih je prav toliko osvojil tudi na dirki po Italiji. Dvojček Giro -Tour v tem tisočletju do letos ni uspel še nikomur, nazadnje pa Marcu Pantaniju leta 1998.