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Preizkušnja od Ljubljane do Šenčurja pripadla Špancu, Valjavec osmi

Ljubljana/Šenčur, 02. 10. 2026 17.58 pred 8 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
Evropsko prvenstvo mlajših članov v Sloveniji

Španec Hector Alvarez je postal evropski prvak na cestni dirki mlajših članov do 23 let. Po dobrih treh urah preizkušnje od Ljubljane do Šenčurja (141,8 km) je ugnal Poljaka Jana Jackowiaka in Belgijca Nielsa Driesna. Najboljši Slovenec je bil Erazem Valjavec na osmem mestu.

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Mlajši člani so morali najprej opraviti dobrih 75 km trase od Ljubljane do Šenčurja, nato pa so jih tam čakali še trije krogi s prečkanjem Možjance (2,1 km/10,2 %). Slovenske barve so branili Erazem Valjavec, Jaka Marolt, Anže Ravbar, Bastian Petrič, Nejc Peterlin in Jon Pritržnik, najvišje pa je posegel Valjavec, že deveti na minulem svetovnem prvenstvu v Montrealu. Tokrat je bil v zgolj evropski konkurenci tekmovalcev mesto višje na osmem, za zmagovalcem pa je zaostal 49 sekund.

Valjavec, ki je imel v pripravah na oba reprezentančna vrhunca precej smole zaradi avgustovskega zloma ključnice, je dirkal v ospredju, stik z najboljšimi pa je izgubil ob predzadnjem vzponu na Možjanco. Do cilja je nato vozil v zasledovalni skupini, v kateri je bil edini Slovenec in se boril za mesto v deseterici. Hector Alvarez je pobegnil v drugem od skupno treh krogov v Šenčurju. Krog pred ciljem je imel pred zasledovalci okoli 40 sekund naskoka, ciljno črto pa je po 141,8 km prečkal 20 sekund pred Janom Jackowiakom in 32 pred Nielsom Driesnom.

Evropsko prvenstvo mlajših članov v Sloveniji
Evropsko prvenstvo mlajših članov v Sloveniji
FOTO: Bobo

"Končno. Ta cilj sem zasledoval res dolgo časa, dve leti sem bil brez zmage. Vsi so mi zaupali in mislim, da sem jim s to predstavo ves trud in podporo poplačal. Od začetka smo vedeli, da bo hitro in noro na ravnem delu trase. Ekipa je bila ves čas ob meni, vedeli smo od prvega kilometra, kako želimo dirkati," je po naslovu evropskega prvaka med mlajšimi člani za organizatorje dejal Alvarez. Skupina z Valjavcem se je borila za peto mesto, zaostala pa je 49 sekund. Od preostalih Slovencev je Marolt zasedel 27. mesto (+2:11), Pritržnik je bil 56. (+6:47), Petrič 91. (+13:24), Ravbar pa 95. (+15:56), medtem ko je bil Peterlin 103. (+21:14).

"Dal sem vse od sebe in vse, kar sem imel v nogah. Ničesar ne obžalujem, tako sam kot ekipa smo vse naredili prav. Noge sem imel očitno za to mesto, a želja je bila večja, tudi po kolajni na domači trasi. Moramo biti zadovoljni s tem. Temu trenutno še ni tako, a ko bom pogledal nazaj čez kakšen teden ali dva, bom lahko rekel, da je bilo vseeno v redu," je povedal 20-letni Valjavec.

Dopoldne so na krožni trasi v Šenčurju (88,4 km/4 krogi) tekmovale mlajše članice, slavila pa je Švicarka Mara Winter pred Nizozemko Nienke Vinke in Slovakinjo Viktorio Chladonovo. Najboljša Slovenka je bila z zaostankom šestih minut Pija Galof na 33. mestu.

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slovenija kolesarstvo evropsko prvenstvo valjavec

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KOMENTARJI1

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Podlesničar
02. 10. 2026 18.06
Eeeh ta naduvani Valjavc, je pred dirko na val202 govoril, da je vprašanje samo barva medalje...
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