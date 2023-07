Prvi pirenejski test na Touru s ciljem v 'Pogačarjevem' Larunsu

Slovenski as je prav v Larunsu leta 2020 slavil prvo od devetih etapnih zmag na francoski pentlji. To mu je uspelo v deveti etapi, ko je v sprintu peterice premagal rojaka Primoža Rogliča. Tudi Roglič je v Larunsu slavil, in sicer pred petimi leti, ko je bil tam zaključek 19. etape.

Današnja trasa bo na las podobna tisti izpred treh let, le da se bodo kolesarji drugače spopadli s prelazom Soudet. Tega bodo tokrat premagali iz smeri Sainte–Engrace–Casernes in bo dolg 15,2 km s povprečnim naklonom 7,2 odstotka, leta 2020 pa so šli kolesarji najprej na Hourcere pred kratkim spustom in kasnejšim vzpenjanjem na vrh prelaza.