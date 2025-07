Prvič slavil v majici svetovnega prvaka: 'Čutil sem adrenalin, to je pravo dirkanje'

"Poskušal sem napasti na zadnjem vzponu. Jonas mi je sledil in Joao, ki me je vodil vse do konca, je opravil izjemno delo, čeprav so drugi napadali. Toliko dobrih kolesarjev je bilo v zaključku z menoj, da sem bil ves čas malo nervozen in v pričakovanju. Nikoli ne veš vse do konca. Začutil sem adrenalin, to je pravo dirkanje. Užival sem. Izjemno vesel sem in ponosen na moštvo. To je bila zelo lepa zmaga za celotno moštvo," je po četrti etapi dejal Pogačar.