'Raje bi prvič zmagal na klasiki Pariz-Roubaix kot petič na Touru'

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar v španskem Benidormu začenja priprave na novo sezono, v kateri bo imel tri glavne tekmovalne cilje. Lovil bo peto zmago na dirki po Franciji, ki bi ga izstrelila med rekorderje na francoski pentlji, ter prvo zmago na klasikah Pariz-Roubaix in Milano-San Remo.

Tadej Pogačar na novinarski konferenci v Benidormu FOTO: Profimedia icon-expand

Tadej Pogačar se je v španskem Benidormu zbral s svojimi kolesarskimi sotekmovalci ekipe UAE Team Emirates, kjer bo v naslednjih dneh začel s pripravami na novo sezono. "Obdobje pred sezono je bilo dobro, ampak vsako leto je prekratko. Vsi mislimo enako, počitnice so vedno prekratke. A imel sem se dobro, počel sem veliko različnih stvari, svet vidim nekoliko drugače. 'Reset' je bil dober, zdaj pa se vračamo na treninge. Pripravljeni smo, da začnemo novo tekmovalno leto," je dejal slovenski kolesarski as.

Pogačar bo prihodnjo tekmovalno sezono začel 8. marca na dirki Strade Bianche. Nato bo nastopil tudi na klasiki Milano-San Remo, dirki po Flandriji, klasikah Pariz-Roubaix in Liege-Bastogne-Liege, sledijo dirka po Romandiji, dirka po Švici in dirka po Franciji. "Za ostale bomo še videli, že zdaj je kar polno," je delovni načrt za 2026 predstavil 27-letni najboljši kolesar na svetu in od prejšnjega tedna štirikratni slovenski športnik leta. Med cilji sicer ni posebej omenjal nastopa na svetovnem prvenstvu, ki bo naslednje leto v Montrealu, pa tudi ne dirke po Španiji in Italiji.

Zmaga na Touru, ki je seveda eden glavnih ciljev v prihajajoči sezoni, bi bila za Pogačarja že peta, želi pa si prvič zmagati še na dveh velikih dirkah v kolesarskem svetu, enodnevnih preizkušnjah Milano-San Remo in Pariz-Roubaix.

Kot pravi, bi mu zmaga v Roubaixu pomenila več kot novo slavje na francoski pentlji. "Če bi moral izbirati med zmago na Roubaixu in zmago na Touru, bi raje izbral prvo. Na Touru sem zmagal že štirikrat, razlika med nič in ena pa je večja kot med štiri in pet," je dejal prvi kolesar ekipe UAE Team Emirates. Na začudenje novinarja, češ da bi se s peto zmago postavil ob bok rekorderjem Eddyju Merckxu, Bernardu Hinaultu, Miguelu Indurainu in Jacquesu Anquetilu, pa se je odzval: "Že res, ampak to ni pomembno."

"Ugotovil sem, da lahko dirkam na klasikah in tritedenskih dirkah. Seveda je težje vsak teden dirkati na klasikah in se nato pripravljati na gorske preizkušnje in Tour. Včasih bi si želel v prvem delu sezone oddirkati nekaj enotedenskih dirk in se tako pripraviti na Tour, toda to ni moj stil," še razlaga najboljši kolesar sveta. Lanska sezona je bila za Pogačarja zelo uspešna, sam pa še vedno vidi prostor za izboljšave. "Seveda je vedno možnost biti še boljši, pa naj bo to rezultatsko ali pa tudi kar se tiče fizične in psihične priprave. Vedno lahko nekatere stvari izboljšaš in se potem osredotočiš nanje, toda mislim, da sam ne rabim doseči velikega napredka, že če ohranim ta nivo, bom presrečen."

Čeprav se mu zdi, da bi bilo zanj to fizično izvedljivo, je pojasnil, da zaradi ambicij ekipe ne bi bilo prav, da bi se za zmago v istem letu potegoval na vseh treh Grand Tourih. "Ne zdi se mi pošteno, da grem na vse tritedenske dirke, saj imamo v ekipi še veliko drugih kolesarjev, ki jih lahko zmagajo. Mogoče bi to bil konflikt interesov. Ni potrebno, da se obsedem takimi cilji, da sem tako požrešen za vse zmage. Tega si ne želim, raje bi videl, da se za visok rezultat v skupnem seštevku borijo tudi Joao Almeida, Isaac del Toro ali Adam Yates, pa tudi ostali mladi kolesarji, ki še prihajajo in prav je, da se jim ponudi priložnost."

