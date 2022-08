Ranjeni Roglič v Španijo na zmenek z zgodovino

Tega sam ali pa njegova ekipa Jumbo-Visma nista nikoli potrdila, šele v ponedeljek pa je nizozemska zasedba po posvetovanju z zdravniško službo prižgala zeleno luč Primožu Rogliču za zmenek z zgodovino na španski pentlji. Doslej namreč še nihče ni Vuelte osvojil štirikrat zapovrstjo, kar bi lahko po zmagah med letoma 2019 in 2021 uspelo slovenskemu asu.

Zaradi nesrečnega naključja pri trčenju v zaščitno balo ob cesti v peti etapi Toura je bil nastop 32-letnega Kisovčana v Španiji dolgo vprašljiv. Izpahnjeno ramo si je takrat naravnal kar sam, po odstopu na francoski pentlji pa so v javnost prišle še nepotrjene informacije, da mu je ob padcu počilo tudi vretence.

Štirikrat je dirko v vsej zgodovini dobil le domačin Roberto Heras , a ne zapovrstjo. Trikrat v nizu je poleg Rogliča in Herasa (2003, 2004, 2005) slavil še Švicar Tony Rominger (1992, 1993, 1994).

Ekipa Jumbo-Visma si po zmagi na Dirki po Franciji, potem ko je Danec Jonas Vingegaard z zvrhano mero pomoči Wouta van Aerta ugnal slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja , zdaj želi še uspeh na Vuelti. Na "strmi" poti do končnega cilja pa bo imel Roglič številne tekmece.

V gorah bo imel pomoč Američana Seppa Kussa , ki bo sicer rezervni dirkač Jumbo-Visme, če Roglič po vseh težavah ne bi bil kos izzivom, Nizozemcev Sama Oomena in Roberta Gesinka ter Avstralcev Chrisa Harperja in Rohana Dennisa . Slednji je tudi specialist za vožnjo na čas ter ravninske odseke, tako kot Italijan Edoardo Affini . Na ravnem bo v pomoč še Nizozemec Mike Teunissen .

Čeprav je po potrditvi nastopa Roglič na stavnicah postal prvi favorit za rdečo majico, so bile priprave zanj vse prej kot običajne. Poškodba ga je dolgo ovirala, pravih višinskih priprav ni imel, bo pa ekipa v Španiji povsem podrejena ciljem Zasavca.

Pot do četrte zvezdice otežena zaradi priprav in tekmecev

Aktualni zmagovalec Gira Jai Hindley bo skušal uspeh ponoviti še v Španiji. Po mnenju stavnic je tretji favorit za Rogličem in Evenepoelom.

Hindley, Carapaz, Evenepoel ali kdo od domačinov?

Nastopil bo zmagovalec letošnjega Gira, Avstralec Jai Hindley, ki pa pri Bora-Hansgrohe zaradi infekcije sečevoda ne bo mogel računati na Nemca Emanuela Buchmanna, ki je odpadel s seznama nastopajočih. Pri Ineos Grenadiers bodo stavili na Ekvadorca Richarda Carapaza, pomagala pa mu bosta Rus, ki nastopa za Francijo, Pavel Sivakov in zmagovalec Gira 2020, Britanec Tao Geoghegan Hart.

V dresu BikeExchange-Jayca bo visoko uvrstitev lovil Britanec Simon Yates, medtem ko bo Movistar stavil na španski dvojec Enric Mas - Alejandro Valverde. Slednji se bo po letošnji sezoni pri 42 letih poslovil od poklicnega kolesarstva.

Pri Astani bo kapetan Kolumbijec Miguel Angel Lopez, eden skritih favoritov pa utegne biti Nizozemec Thymen Arensman (Team DSM). UAE Team Emirates ima na voljo tri kolesarje, ki se lahko borijo za visoko uvrstitev, to so Portugalec Joao Almeida, Američan Brandon McNulty in Španec Juan Ayuso, pomagal pa jim bo edini preostali Slovenec na španski pentlji Jan Polanc.

Glavni tekmec v boju za skupno zmago pa bi utegnil biti Belgijec Remco Evenepoel. 22-letnik je pred Vuelto v izjemni formi, prepričljivo je dobil tudi klasiko San Sebastian, ob sebi pa bo imel pomoč dvakratnega svetovnega prvaka Juliana Alaphilippa. Francoz sicer še ni 100-odstotno pripravljen, a bi se zaradi tega lahko podredil ciljem ekipe, ki želi mladega Belgijca pripraviti za največje izzive na tritedenskih dirkah, na katerih doslej še ni izpolnil potenciala.