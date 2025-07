Wiebes zmagala v sprintu, Žigart s težavami na dirki po Italiji

Etapo je 50 km pred ciljem zaznamoval napad ekipe UAE Team ADQ na čelu z Italijanko Eliso Longo Borghini. Ta je skušala nekatere tekmice za skupni seštevek ujeti nepripravljene in slabo postavljene.

Številne kolesarke so izgubile 1:42 minute proti vodilni skupini, med njimi pa sta bili med drugimi tudi do danes tretja v seštevku Avstralka Sarah Gigante in njena ekipna kolegica Slovenka Urška Žigart (AG Insurance-Soudal).

Etapo je pričakovano v sprintu dobila Wiebes. Za 26-letnico je bila to 107. zmaga v karieri. Ciljno črto je prečkala pred rojakinjo Marianne Vos (Visma-Lease a Bike) in Nemko Liane Lippert (Movistar). Žigart je peto etapo končala na 66. mestu.

V skupnem seštevku je v vodstvu ostala Švicarka Marlen Reusser (Movistar), ki ima 16 sekund naskoka pred Longo Borghini. Na tretje mesto se je po težavah tekmic prebila Nizozemka Anna van der Breggen (SD Worx-Protime), ki pred zadnjimi tremi etapami zaostaja 1:53 minute.

Žigart je izgubila eno mesto in je zdaj 12., za vodilno pa zaostaja 3:50 minute. Gigante je po etapni zmagi v sredo danes izgubila dve mesti in je peta (+2:16).

V petek bo na sporedu razgibana šesta etapa od Bellaria-Igee Marine do Terre Roverescha (145 km).