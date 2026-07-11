'Ravnina' nova priložnost za sprinterje na Touru

Tadej Pogačar je s svojo ekipo UAE Team Emirates-XRG varno prečkal ciljno črto sedme etape Dirke po Franciji v času zmagovalca na 56. mestu, potem ko je dan prej v Pirenejih povsem dotolkel tekmece. Spomnimo, Belgijec Tim Merlier je zmagovalec sedme etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Hegetmauja do Bordeauxa (175,1 km) je prepričljivo slavil v sprintu glavnine.
V seštevku ima 27-letni Slovenec kar 2:42 minute naskoka pred Dancem Jonasom Vingegaardom, 3:27 minute pa zaostaja njegov ekipni kolega in superpomočnik, Mehičan Isaac del Toro.
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