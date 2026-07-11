Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

'Ravnina' nova priložnost za sprinterje na Touru

Lille, 11. 07. 2026 10.21 pred 6 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Tour Dirka po Franciji

Tudi v soboto bo (je) na Touru na sporedu ravninska etapa od Perigueuxa do Bergeraca (180,4 km) z vsega dvema vzponoma četrte kategorije in tako nova velika priložnost za sprinterje. Gre za osmo etapo Dirke po Franciji. Slovenski as Tadej Pogačar je ostal vodilni v skupnem seštevku in tudi nosi rumeno majico.

8. etapa Toura
8. etapa Toura
FOTO: Twitter

Tadej Pogačar je s svojo ekipo UAE Team Emirates-XRG varno prečkal ciljno črto sedme etape Dirke po Franciji v času zmagovalca na 56. mestu, potem ko je dan prej v Pirenejih povsem dotolkel tekmece. Spomnimo, Belgijec Tim Merlier je zmagovalec sedme etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Hegetmauja do Bordeauxa (175,1 km) je prepričljivo slavil v sprintu glavnine.

Preberi še Šampion šampionu, Marquez o Pogačarju: Tadej je legenda kolesarstva

V seštevku ima 27-letni Slovenec kar 2:42 minute naskoka pred Dancem Jonasom Vingegaardom, 3:27 minute pa zaostaja njegov ekipni kolega in superpomočnik, Mehičan Isaac del Toro.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
kolesarstvo tour pogačar

Višinske priprave – DA ali NE?

24ur.com Pogačar po devetih etapah vodilni na Touru po Franciji
24ur.com Milanu prva zmaga v karieri na Touru, za Pogačarjem miren dan
24ur.com Mohorič: Imamo močno ekipo, vsak od osmerice lahko dobi vsaj eno etapo
24ur.com Kaj nas še čaka na dirki po Franciji?
24ur.com Pogačar v sprintu pometel s konkurenco in ponovno oblekel rumeno majico
24ur.com Katere etape bodo odločale o zmagovalcu Dirke po Franciji?
24ur.com Pogačar slavil na sedmi etapi dirke Pariz–Nica
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Opozorilo staršem: Izogibajte se izbiri modrih kopalk!
Nevaren zaplet, ki ga mora poznati vsaka bodoča mama
Nevaren zaplet, ki ga mora poznati vsaka bodoča mama
Mirne počitnice brez gneče: 3 hrvaške destinacije, ki so kot ustvarjene za družine
Mirne počitnice brez gneče: 3 hrvaške destinacije, ki so kot ustvarjene za družine
Ko je postala mama, se je vse spremenilo
Ko je postala mama, se je vse spremenilo
zadovoljna
Portal
Konec ljubezni: ločitev slavnega para po treh letih zakona
Dnevni horoskop: Ovni bodo iskreni, dvojčke čaka živahen dan
Dnevni horoskop: Ovni bodo iskreni, dvojčke čaka živahen dan
Obleka, ki jo to poletje nosijo vse Ljubljančanke
Obleka, ki jo to poletje nosijo vse Ljubljančanke
Znana Slovenka se je razveselila sina in mu nadela čudovito ime
Znana Slovenka se je razveselila sina in mu nadela čudovito ime
vizita
Portal
Kdaj je bolečina na desni strani trebuha znak za alarm?
Vaša jutranja rutina je tista, ki lahko povzroča ekstremno napihnjenost
Vaša jutranja rutina je tista, ki lahko povzroča ekstremno napihnjenost
Skrite pasti 'zdravih' navad, ki po 40. letu upočasnjujejo metabolizem
Skrite pasti 'zdravih' navad, ki po 40. letu upočasnjujejo metabolizem
Kako zaščititi dojenčke in majhne otroke pred soncem?
Kako zaščititi dojenčke in majhne otroke pred soncem?
cekin
Portal
Astrologi napovedujejo: to znamenje bi lahko naredilo karierni preobrat
Nastajajo poklici, ki zvenijo kot izmišljeni, a prinašajo nadpovprečne prihodke
Nastajajo poklici, ki zvenijo kot izmišljeni, a prinašajo nadpovprečne prihodke
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
moskisvet
Portal
Ste že slišali za sitofilijo? Manifestacije tega fetiša so izjemno raznolike
Eddie Vedder ukradel šov na tekmi: pivo spil na eks in postal spletni hit
Eddie Vedder ukradel šov na tekmi: pivo spil na eks in postal spletni hit
Si želiš otroka ali želiš biti oče? Razlika je velika
Si želiš otroka ali želiš biti oče? Razlika je velika
Eden najlepših krajev na Balkanu, ki ga turisti še niso odkrili
Eden najlepših krajev na Balkanu, ki ga turisti še niso odkrili
dominvrt
Portal
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
okusno
Portal
Peciva, ki ostanejo sočna več dni (in so zato popolna za vikend ali piknik)
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
voyo
Portal
Krudovi 2
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Čefurji raus
Čefurji raus
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804