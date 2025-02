Raznolika 'domača' preizkušnja za start Pogačarjeve sezone

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V ekipi emiratov bo nastopil še en slovenski predstavnik Domen Novak , ki bo pomočnik Tadeja Pogačarja predvsem v zahtevnih tretji in zadnji, sedmi etapi. Ti se bosta končali navkreber. Od Slovencev bo na dirki svetovne serije še Luka Mezgec (Jayco AlUla), ki bo skrbel predvsem za organizacijo sprinterskega vlaka za kapetana Nizozemca Dylana Groenewegna .

Pogačar, ki je, kot še piše STA, v karieri doslej slavil na 88 dirkah, je nesporni favorit sedemdnevne preizkušnje, na kateri bo lovil tretjo skupno zmago po letih 2021 in 2022. Kasneje v sezoni do dirke po Franciji, ki se bo začela 5. julija, predvidoma ne bo več nastopal na večdnevnih dirkah. Marca in aprila ima v programu zgolj še klasike, s poudarkom na treh od petih največjih spomenikih, v kolikor v program ne bo vključil še Pariz-Roubaixa.