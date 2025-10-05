Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športi KolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Kolesarstvo

Razočarani Evenepoel: Res sem verjel, da lahko ujamemo Pogačarja

Privas , 05. 10. 2025 19.14 | Posodobljeno pred 16 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
J.B.
Komentarji
3

Remco Evenepoel je tako kot na svetovnem prvenstvu prejšnji konec tedna tudi na evropskem osvojil drugo mesto. V obeh primerih ga je ugnal Tadej Pogačar. Belgijski šampion pa je zapravljeno priložnost na jugu Francije obžaloval bistveno bolj od tiste v Ruandi.

Tadej Pogačar in Remco Evenepoel.
Tadej Pogačar in Remco Evenepoel. FOTO: Profimedia

Remco Evenepoel je slabih 100 kilometrov pred ciljem napadel Tadeja Pogačarja, ki mu je brez težav sledil. 75 km pred ciljem pa je slovenski šampion udaril sam, po čemer mu nihče ni uspel slediti. 

Hitro si je privozil pol minute prednosti pred četverico zasledovalcev, v kateri je bil tudi Evenepoel, a slednja ni bila dovolj složna, da bi Pogačarja ujela. 

"Res sem verjel, da bi lahko Pogačarja pripeljali nazaj. Če bi vsi v skupini delali pravilno, bi ga lahko ujeli. Ampak nekateri so dobili navodila, naj ne kolesarijo na polno. In to je treba sprejeti." 

Preberi še Izjemni Pogačar po svetovnem postal še evropski prvak

 Ker Christian Scaroni, Paul Seixas in Juan Ayuso, ki so bili v skupini z Evenepoelom, niso želeli narekovati tempa, je Belgijec v zaključku skušal na lastno pest ujeti Pogačarja. "Zelo frustrirajoče je bilo. Če bi se izmenjevali v štirih, bi ga lahko ujeli. A ko sem videl manko pomoči, sem hitro dojel, da bo to skoraj nemogoče. Morda bi se moral sam odpeljati že prej," je še dodal Evenepoel, ki se je iz skupine zasledovalcev odpeljal 40 km pred ciljem. 

Kljub obžalovanju pa je Remco športno priznal, da je bil Pogačar znova izjemen. "Imel sem dober dan, on pa super dobrega. Bil sem na maksimumu, vendar je znova pokazal, zakaj je najboljši na svetu. Preprosto me je premagal nekdo, ki je bil tokrat močnejši."

kolesarstvo tadej pogačar evropsko prvenstvo remco evenepoel
Naslednji članek

Izjemni Pogačar po svetovnem postal še evropski prvak

SORODNI ČLANKI

Izjemni Pogačar po svetovnem postal še evropski prvak

Žigart do najboljše slovenske uvrstitve v zgodovini, naslov Vollering

Del Toru zmaga na Emiliji, Roglič na 'svoji dirki' peti

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Podlesničar
05. 10. 2025 19.44
Kje ste pa to pobral, da je obžaloval bolj?? Svašta...
ODGOVORI
0 0
mahar123
05. 10. 2025 19.41
+1
ah Pogi ga je držal na minuti..pa to
ODGOVORI
1 0
nemski_ovcar
05. 10. 2025 19.36
+2
Neče moči ove noči...
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256