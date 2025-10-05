Razočarani Evenepoel: Res sem verjel, da lahko ujamemo Pogačarja

Remco Evenepoel je slabih 100 kilometrov pred ciljem napadel Tadeja Pogačarja, ki mu je brez težav sledil. 75 km pred ciljem pa je slovenski šampion udaril sam, po čemer mu nihče ni uspel slediti.
Hitro si je privozil pol minute prednosti pred četverico zasledovalcev, v kateri je bil tudi Evenepoel, a slednja ni bila dovolj složna, da bi Pogačarja ujela.
"Res sem verjel, da bi lahko Pogačarja pripeljali nazaj. Če bi vsi v skupini delali pravilno, bi ga lahko ujeli. Ampak nekateri so dobili navodila, naj ne kolesarijo na polno. In to je treba sprejeti."
Ker Christian Scaroni, Paul Seixas in Juan Ayuso, ki so bili v skupini z Evenepoelom, niso želeli narekovati tempa, je Belgijec v zaključku skušal na lastno pest ujeti Pogačarja. "Zelo frustrirajoče je bilo. Če bi se izmenjevali v štirih, bi ga lahko ujeli. A ko sem videl manko pomoči, sem hitro dojel, da bo to skoraj nemogoče. Morda bi se moral sam odpeljati že prej," je še dodal Evenepoel, ki se je iz skupine zasledovalcev odpeljal 40 km pred ciljem.
Kljub obžalovanju pa je Remco športno priznal, da je bil Pogačar znova izjemen. "Imel sem dober dan, on pa super dobrega. Bil sem na maksimumu, vendar je znova pokazal, zakaj je najboljši na svetu. Preprosto me je premagal nekdo, ki je bil tokrat močnejši."
