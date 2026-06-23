Razred zase: Pogačar pred Tourom povečal prednost pred Vingegaardom

Tadej Pogačar ima na vrhu lestvice 11.593 točk, medtem ko mu Jonas Vingegaard, letošnji zmagovalec dirke po Italiji, sledi z 8625 točkami. Tretji je Pogačarjev ekipni kolega in pomočnik za dirko po Franciji, Mehičan Isaac del Toro, ki je zbral 5340 točk. Pogačar je prejšnji teden dobil tri etape in prepričljivo slavil skupno zmago po Švici, ki je bila zanj glavna pripravljalna preizkušnja pred dirko po Franciji. Čez 11 dni bo na Touru začel lov na peto skupno zmago, s čimer bi izenačil rekord.
Ta teden je že 248. zaporedni na vrhu lestvice Ucija, skupno pa že 258. v karieri. Na drugem mestu večne lestvice po tednih na vrhu je njegov rojak Primož Roglič s 75 tedni. Roglič je pridobil tri mesta na lestvici in je zdaj 43. kolesar sveta, med najboljšimi 200 sta še Matej Mohorič na 128. in Jakob Omrzel na 181. mestu. Vsi trije bodo predvidoma nastopili ta teden na državnem prvenstvu. Tam bo po vsej verjetnosti dirkal tudi Jan Tratnik, sicer 1126. kolesar sveta.
Seštevek točk najboljših osmih slovenskih kolesarjev na lestvici držav še naprej zadošča za četrto mesto. Na vrhu je Belgija, druga je Danska, tretja pa Francija. V ženski konkurenci je na vrhu prepričljivo Nizozemka Demi Vollering s 6705 točkami. Več kot 1750 točk zaostaja Španka Paula Blasi. Tretja je še ena Nizozemka Anna van der Breggen.
Najboljša Slovenka je Urška Žigart, ki je izgubila osem mest in je zdaj 37. kolesarka sveta. Nesrečno 29-letnico po grozljivem padcu na dirki po Švici čaka dolgo okrevanje, potem ko si je zlomila čeljust. Za zdaj ni jasno, kdaj se bo lahko Žigart vrnila na tekmovanja. Od Slovenk je med najboljšimi 200 kolesarkami še Nika Bobnar na 174. mestu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.