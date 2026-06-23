Razred zase: Pogačar pred Tourom povečal prednost pred Vingegaardom

Tadej Pogačar ima na vrhu lestvice 11.593 točk, medtem ko mu Jonas Vingegaard, letošnji zmagovalec dirke po Italiji, sledi z 8625 točkami. Tretji je Pogačarjev ekipni kolega in pomočnik za dirko po Franciji, Mehičan Isaac del Toro, ki je zbral 5340 točk. Pogačar je prejšnji teden dobil tri etape in prepričljivo slavil skupno zmago po Švici, ki je bila zanj glavna pripravljalna preizkušnja pred dirko po Franciji. Čez 11 dni bo na Touru začel lov na peto skupno zmago, s čimer bi izenačil rekord.

Ta teden je že 248. zaporedni na vrhu lestvice Ucija, skupno pa že 258. v karieri. Na drugem mestu večne lestvice po tednih na vrhu je njegov rojak Primož Roglič s 75 tedni. Roglič je pridobil tri mesta na lestvici in je zdaj 43. kolesar sveta, med najboljšimi 200 sta še Matej Mohorič na 128. in Jakob Omrzel na 181. mestu. Vsi trije bodo predvidoma nastopili ta teden na državnem prvenstvu. Tam bo po vsej verjetnosti dirkal tudi Jan Tratnik, sicer 1126. kolesar sveta.