Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Razred zase: Pogačar pred Tourom povečal prednost pred Vingegaardom

Montreux, 23. 06. 2026 09.05 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
STA
Tadej Pogačar

Slovenski kolesar Tadej Pogačar je še naprej vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze Uci. Po slavju na dirki po Švici je prednost pred prvim zasledovalcem, Dancem Jonasom Vingegaardom, povečal na skoraj 3000 točk.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: Profimedia

Tadej Pogačar ima na vrhu lestvice 11.593 točk, medtem ko mu Jonas Vingegaard, letošnji zmagovalec dirke po Italiji, sledi z 8625 točkami. Tretji je Pogačarjev ekipni kolega in pomočnik za dirko po Franciji, Mehičan Isaac del Toro, ki je zbral 5340 točk. Pogačar je prejšnji teden dobil tri etape in prepričljivo slavil skupno zmago po Švici, ki je bila zanj glavna pripravljalna preizkušnja pred dirko po Franciji. Čez 11 dni bo na Touru začel lov na peto skupno zmago, s čimer bi izenačil rekord.

Ta teden je že 248. zaporedni na vrhu lestvice Ucija, skupno pa že 258. v karieri. Na drugem mestu večne lestvice po tednih na vrhu je njegov rojak Primož Roglič s 75 tedni. Roglič je pridobil tri mesta na lestvici in je zdaj 43. kolesar sveta, med najboljšimi 200 sta še Matej Mohorič na 128. in Jakob Omrzel na 181. mestu. Vsi trije bodo predvidoma nastopili ta teden na državnem prvenstvu. Tam bo po vsej verjetnosti dirkal tudi Jan Tratnik, sicer 1126. kolesar sveta.

Primož Roglič
Primož Roglič
FOTO: Profimedia

Seštevek točk najboljših osmih slovenskih kolesarjev na lestvici držav še naprej zadošča za četrto mesto. Na vrhu je Belgija, druga je Danska, tretja pa Francija. V ženski konkurenci je na vrhu prepričljivo Nizozemka Demi Vollering s 6705 točkami. Več kot 1750 točk zaostaja Španka Paula Blasi. Tretja je še ena Nizozemka Anna van der Breggen.

Najboljša Slovenka je Urška Žigart, ki je izgubila osem mest in je zdaj 37. kolesarka sveta. Nesrečno 29-letnico po grozljivem padcu na dirki po Švici čaka dolgo okrevanje, potem ko si je zlomila čeljust. Za zdaj ni jasno, kdaj se bo lahko Žigart vrnila na tekmovanja. Od Slovenk je med najboljšimi 200 kolesarkami še Nika Bobnar na 174. mestu.

Urška Žigart
Urška Žigart
FOTO: Profimedia
tadej pogačar jonas vingegaard jakostna lestvica primož roglič tour de france

'Dirka po Sloveniji ima posebno mesto, saj sem jo gledal že kot otrok'

24ur.com Lovi dosežek, ki Pogačarju še manjka: Vingegaard na Giro po trojno krono
24ur.com Vingegaard spet pokazal kakovost, Mohorič tretji
24ur.com Vingegaard z zmago na gorski etapi utrdil skupno vodstvo
24ur.com Vingegaard s solo napadom povečal prednost na dirki po Dofineji
24ur.com Vingegaard: Zavedam se, da je borbe za prvo mesto konec
24ur.com Vingegaard po zmagi v 3. etapi prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku
24ur.com Polni hvale na račun Pogačarja: 'Dober človek, vodja, vse ima pod nadzorom'
Priporoča
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tianot
23. 06. 2026 10.34
Primož še zmeraj lahko prekolesari več, kot se marsikomu da peljat z avtom🤣
Odgovori
+1
1 0
SenecaLucius
23. 06. 2026 10.22
Na našem državnem prvenstvu bo pa težek boj med Rogličem in Omrzelom!
Odgovori
0 0
MajaZzz
23. 06. 2026 10.28
Edino kar lahko Roglič osvoji je državno pa še to ni ziher. Rogljički bodo skočili v luft sam dejstva so dejstva.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Samo eden od petih otrok razume, kar prebere. Kaj se dogaja v Sloveniji?
Družinska terapevtka: Popolnih družinskih počitnic ni – in to je v redu
Družinska terapevtka: Popolnih družinskih počitnic ni – in to je v redu
Pri 43-ih pričakuje svojega tretjega otroka
Pri 43-ih pričakuje svojega tretjega otroka
Renata Bohinc: "Pot ni bila lahka, a smo vztrajali"
Renata Bohinc: "Pot ni bila lahka, a smo vztrajali"
zadovoljna
Portal
Tako je znana Slovenka videti v kopalkah
Dnevni horoskop: Bikom se obeta prijetno presenečenje, čustva rakov bodo močna
Dnevni horoskop: Bikom se obeta prijetno presenečenje, čustva rakov bodo močna
Sandali, ki jih bomo nosile letošnje poletje
Sandali, ki jih bomo nosile letošnje poletje
Njene pesmi imajo milijarde predvajanj, a mnogi še vedno ne vedo, kdo je
Njene pesmi imajo milijarde predvajanj, a mnogi še vedno ne vedo, kdo je
vizita
Portal
Kako v enem tednu varno izgubiti 5 kilogramov?
Ne morete zaspati? Strokovnjaki priporočajo tehniko, ki lahko utiša preobremenjen um
Ne morete zaspati? Strokovnjaki priporočajo tehniko, ki lahko utiša preobremenjen um
Zaradi botoksa ni mogla dihati: 'Bila sem prestrašena, mislila sem, da bom umrla'
Zaradi botoksa ni mogla dihati: 'Bila sem prestrašena, mislila sem, da bom umrla'
Ste utrujeni in brez energije? Odkrijte ključ do boljšega počutja
Ste utrujeni in brez energije? Odkrijte ključ do boljšega počutja
cekin
Portal
Podjetje brez šefa? Na Danskem dokazujejo, da je to mogoče
Kam na dopust brez 40 stopinj? To so najbolj iskane 'hladne' destinacije v Evropi
Kam na dopust brez 40 stopinj? To so najbolj iskane 'hladne' destinacije v Evropi
Rekordi na borzah in AI-evforija: kako naj ravnajo vlagatelji?
Rekordi na borzah in AI-evforija: kako naj ravnajo vlagatelji?
To so najdražje 'malenkosti' na dopustu – in vsi jih plačujemo
To so najdražje 'malenkosti' na dopustu – in vsi jih plačujemo
moskisvet
Portal
To je jezero, kjer so našli na desetine človeških okostij – in nihče ne ve, kdo so bili
Večina ljudi tega sploh ne opazi, a jim vsak dan krade ure življenja
Večina ljudi tega sploh ne opazi, a jim vsak dan krade ure življenja
Pri 19 letih se je poročila z italijanskim princem, nato pa so se pojavili prvi dvomi
Pri 19 letih se je poročila z italijanskim princem, nato pa so se pojavili prvi dvomi
Vsi gledajo njo, ne tekme: dekle nogometaša navdušuje nogometni svet
Vsi gledajo njo, ne tekme: dekle nogometaša navdušuje nogometni svet
dominvrt
Portal
Zamašen odtok? Hitri triki za čiste odtoke brez agresivne kemije
Najboljši čas za zalivanje vrta v vročini – in ni večer
Najboljši čas za zalivanje vrta v vročini – in ni večer
Medved priplaval v kamp ob Kolpi: turisti mislili, da gre za atrakcijo
Medved priplaval v kamp ob Kolpi: turisti mislili, da gre za atrakcijo
Zakaj imate v stanovanju stonoge in kako jih trajno odpraviti?
Zakaj imate v stanovanju stonoge in kako jih trajno odpraviti?
okusno
Portal
Čokoladna lazanja brez peke: poletna sladica, ki navduši vsakogar
Večina ljudi čevapčiče peče narobe: zato niso nikoli zares sočni
Večina ljudi čevapčiče peče narobe: zato niso nikoli zares sočni
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Ne limonada ali ledeni čaj: to so najboljši napitki za hidracijo
Ne limonada ali ledeni čaj: to so najboljši napitki za hidracijo
voyo
Portal
Wajib
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763