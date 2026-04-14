Kolesarstvo

Pogačarjev raztrgani dres na dražbi prinesel 95.100 evrov

Ljubljana, 14. 04. 2026 13.53 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Tadej Pogačar

Podpisan dres najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja, v katerem je zmagal na dirki Milano–Sanremo, je na dražbi prinesel rekordnih 95.100 evrov, poroča domestiquecycling.com. Svetovni prvak pa se je odločil, da bo znesek sam podvojil. Celoten izkupiček je namenjen njegovi fundaciji, ki pomaga otrokom in mladim v stiski.

Na letošnjem spomeniku Milano–Sanremo je Tadej Pogačar padel 32 km pred ciljem, nadaljeval s poškodovanim kolesom in strganim dresom, a vseeno zmagal. Dres je po zmagi podpisal, prav tako so svoj podpis dodali vsi njegovi sotekmovalci.

Fundacija je dres namenila za spletno dražbo, izklicna cena je bila 1000 evrov. Dražba je presegla pričakovanja, saj je raztrgan mavrični dres prinesel 95.100 evrov. Pogačar se je nato odločil, da bo znesek podvojil sam, celoten izkupiček pa je šel v njegovo dobrodelno ustanovo.

Po nesreči pred prvim ključnim klancem na Cipresso se je Pogačar prebil nazaj v boj za zmago in s pomočjo sotekmovalcev obrnil potek dirke. Na koncu je zmago odločil v sprintu proti Britancu Tomu Pidcocku in ciljno črto prečkal v raztrganem mavričnem dresu.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: Profimedia

Namesto da bi poškodovan komplet zavrgel, se je odločil, da ga bo prodal na dražbi, kar je zdaj privedlo do najvišje cene, plačane za kolesarski dres doslej.

Sredstva so namenjena fundaciji, ki jo je ustanovil s partnerico Urško Žigart, ki se osredotoča na podporo mladim športnikom in pomoč posameznikom, ki okrevajo po hudih boleznih.

Dobrodelni vidik je stalna tema v Pogačarjevi karieri. Po besedah njegovega agenta Alexa Carere, ki je to razkril v podkastu Domestique Hotseat, se prihodki od osebnih sponzorskih pogodb pogosto preusmerijo v Pogačarjevo razvojno ekipo in njegovo fundacijo, namesto da bi jih porabil sam.

To ni prvič, da je predmet, povezan s Pogačarjem, na dražbi pritegnil veliko zanimanja. Decembra je bilo kolo Colnago, s katerim se je vozil na Mont Ventouxu med dirko po Franciji 2025, pri dražbeni hiši Sotheby's prodano za 163.430 evrov, kar je daleč preseglo njegovo ocenjeno vrednost.

Kolesarska dirka po Sloveniji letos tudi na Vršič

bibaleze
Portal
Imela je težko otroštvo, zdaj je ena največjih zvezd resničnostnih šovov
Dojenje kot šport: koliko energije telo v resnici porabi?
Dojenje kot šport: koliko energije telo v resnici porabi?
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Redke fotografije razkrivajo nežno plat Edina Džeke
Redke fotografije razkrivajo nežno plat Edina Džeke
zadovoljna
Portal
Tako lepa je Dejanova partnerka
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Vroča lepotica, ki je postala prava senzacija
Vroča lepotica, ki je postala prava senzacija
Nocoj nas čaka nepričakovan preobrat v Kmetiji
Nocoj nas čaka nepričakovan preobrat v Kmetiji
vizita
Portal
Če imate te simptome, ananasa raje ne jejte
Zakaj vas ponoči zagrabi krč v mečih
Zakaj vas ponoči zagrabi krč v mečih
Vitamin D ni tako nedolžen: strokovnjaki razkrivajo skrita tveganja predoziranja
Vitamin D ni tako nedolžen: strokovnjaki razkrivajo skrita tveganja predoziranja
To Alya svetuje vsem za premagovanje stresa
To Alya svetuje vsem za premagovanje stresa
cekin
Portal
Ste tudi vi kupili te izdelke? Preverite, kaj se dogaja
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Regres 2026 ni enak za vse
Regres 2026 ni enak za vse
moskisvet
Portal
Stvari, ki jih starejši od 50 let ne bi smeli več početi
Koliko spolnih partneric je preveč? Strokovnjaki razkrivajo resnico, ki preseneti večino moških
Koliko spolnih partneric je preveč? Strokovnjaki razkrivajo resnico, ki preseneti večino moških
Jannik Sinner: od smučarskega talenta do številke ena svetovnega tenisa
Jannik Sinner: od smučarskega talenta do številke ena svetovnega tenisa
S svojim telesom počnem, kar želim: zgodba vplivnice, ki buri duhove
S svojim telesom počnem, kar želim: zgodba vplivnice, ki buri duhove
dominvrt
Portal
Poleg prenove je otrokom nasmeh narisalo še eno presenečenje
Tako boste prenovo plačali občutno manj
Tako boste prenovo plačali občutno manj
7 pogostih poškodb hiše, ki jih odkrijemo prepozno
7 pogostih poškodb hiše, ki jih odkrijemo prepozno
Kaja in Karlo sta razkrila novega družinskega člana – to je njuna nova ljubezen
Kaja in Karlo sta razkrila novega družinskega člana – to je njuna nova ljubezen
okusno
Portal
To je zajtrk, ki ga Alya obožuje in jo napolni z energijo
Popolna izbira za hitro kosilo
Popolna izbira za hitro kosilo
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
voyo
Portal
Verstappen: Anatomija prvaka
Kmetija
Kmetija
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
