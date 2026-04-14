Pogačarjev raztrgani dres na dražbi prinesel 95.100 evrov

Na letošnjem spomeniku Milano–Sanremo je Tadej Pogačar padel 32 km pred ciljem, nadaljeval s poškodovanim kolesom in strganim dresom, a vseeno zmagal. Dres je po zmagi podpisal, prav tako so svoj podpis dodali vsi njegovi sotekmovalci.

Fundacija je dres namenila za spletno dražbo, izklicna cena je bila 1000 evrov. Dražba je presegla pričakovanja, saj je raztrgan mavrični dres prinesel 95.100 evrov. Pogačar se je nato odločil, da bo znesek podvojil sam, celoten izkupiček pa je šel v njegovo dobrodelno ustanovo.

Po nesreči pred prvim ključnim klancem na Cipresso se je Pogačar prebil nazaj v boj za zmago in s pomočjo sotekmovalcev obrnil potek dirke. Na koncu je zmago odločil v sprintu proti Britancu Tomu Pidcocku in ciljno črto prečkal v raztrganem mavričnem dresu.