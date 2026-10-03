Mohorič o Pogačarju: Razumem njegovo frustracijo, saj gremo mimo doma

Pred začetkom evropskega prvenstva govorice o Pogačarjevem nastopu kar niso potihnile. Po pisanju španskih medijev je bil 28-letnik s Klanca pri Komendi pripravljen nastopiti, a mu ekipa ni prižgala zelene luči. Željo prvega kolesarja sveta Matej Mohorič še kako razume. "Tadej je zelo strasten v kolesarstvu in ne nastopa za nič drugega kot za to, ker želi pokazati, iz kakšnega testa je, in zmagati na vsaki dirki. Še posebej, če je to njegovo domače prvenstvo. Praktično gremo streljaj stran od njegove domače hiše, tako da si lahko predstavljam njegovo frustracijo in burno željo, da bi nastopil," je po petkovi novinarski konferenci dejal Mohorič.

Tadej Pogačar in Matej Mohorič FOTO: Luka Kotnik

"Najbrž je on še veliko bolj razočaran kot vsi mi, ki smo ob tem tudi strastni navijači in spremljamo ta šport. To je ena velika smola. Recimo, da ima usoda vedno boljši načrt kot mi sami, ampak tukaj res ne vidim samega smisla, zakaj je tako moralo biti. Tudi sam bi si želel, da je Tadej na startu," je priznal Mohorič. Odgovor o tem, zakaj ekipa Emiratov Pogačarju ne bi dovolila nastopa, pa je bil kratek in jedrnat: "Zato, ker ščitijo njegovo zdravje, čisto enostavno." Prepričan je, da odsotnost najboljšega kolesarja na svetu odpira številne taktike za vse ekipe, tudi slovensko. "Dinamika se začne šele, če Tadeja ni. Če bi bil tu, ne bi bilo nikakršne dinamike, ker bi bila tako strategija kot razplet dirke povsem jasna. Zaradi njegove odsotnosti je dirka veliko bolj odprta," je dodal.

Prednost slovenske reprezentance bo tudi poznavanje trase in Možjance kot ključnega dela trase. "Zanimivo bo na klancu, na katerem smo si merili čase že kot dečki in mladinci. Tokrat ga bomo odpeljali na enem od največjih tekmovanj v kolesarstvu, tako da se iskreno veselim. To bo zelo ponosen trenutek za vse slovenske kolesarje in navijače, ki bodo lahko to dirko spremljali v živo," je prepričan 31-letnik. Dodaja, da se v zadnjem času ni počutil najbolje, a da mu bodo domači navijači dali dodaten zagon. Na trasi vidi nekaj pasti, predvsem po koncu vzpona na Možjanco. "Ta del po planoti je tako težak, da ga v bistvu lahko štejemo kot priključek vzpona, preden se cesta spusti. Laktat v nogah ne bo popustil in tisti del po vrhu je v bistvu zaključni del tega garanja, ki bo določil, kdo bo zmagovalec na nedeljski dirki," opozarja Mohorič.

Matej Mohorič FOTO: Profimedia

"Past je tudi relativno ozek vstop na klanec, in če tam ostaneš zadaj, moraš potrošiti ogromno energije, da spet prideš v ospredje. Energijsko zagotovo ne boš na istem, kot če bi vzpon začel v ospredju. Tako bomo na to kot ekipa še posebej pozorni in si poskušali izboriti vsakič dober položaj pred začetkom vzpona," je taktično dogajanje pred vzponom opisal nekdanji mladinski svetovni prvak. Večjih razlik na EP v primerjavi z ostalimi dirkami pa ne vidi. "Odvijalo se bo tako kot vse zadnje dirke, že prvič na klanec bo šlo na vso moč, potem pa bo to dirka na izpadanje. Od tam naprej bo veliko odvisno od vztrajnosti. Kdor bo bolj trmast, tisti bo na boljšem," slikovito dodaja.