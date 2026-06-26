Red Bull na Tour brez Rogliča, Evenepoelu in Lipowitzu bo pomagal Tratnik

Jan Tratnik bo 12. nastopil na tritedenskih dirkah, od tega četrtič na Touru. Nazadnje je na francoski pentlji tekmoval pred dvema letoma, takrat še v dresu Visma-Lease a Bike kot pomočnik Dancu Jonasu Vingegaardu .

Tokrat bo ekipa Red Bulla stavila na dva kapetana. Remco Evenepoel se na dirkah ni pojavil vse od tretjega mesta na spomeniku Liege-Bastogne-Liege konec aprila. Vmes se je pripravljal na višini in pilil formo za začetek Toura v Barceloni.

Florian Lipowitz je prejšnji teden tekmoval po naših cestah in prepričljivo dobil slovensko pentljo. Najboljši je bil v zadnjih dveh etapah s ciljema v Kranjski Gori in Novem mestu. 25-letni Nemec je lani ob svojem prvem nastopu na dirki po Franciji zasedel tretje mesto, zaostal je za prvim Tadejem Pogačarjem in drugim Vingegaardom.

Ob Tratniku, Lipowitzu in Evenepoelu bodo v avstrijsko-nemški zasedbi še Nemec Nico Denz, Italijan Mattia Cattaneo, Belgijec Maxim Van Gils, Avstralec Jai Hindley in Nizozemec Tim van Dijke.