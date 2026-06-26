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Kolesarstvo

Red Bull na Tour brez Rogliča, Evenepoelu in Lipowitzu bo pomagal Tratnik

Barcelona, 26. 06. 2026 16.50 pred 48 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA
Florian Lipowitz in Primož Roglič

Kolesarska ekipa Red Bull-BORA-hansgrohe je danes objavila osmerico, ki bo nastopila na dirki po Franciji. Pričakovano na seznamu ni slovenskega asa Primoža Rogliča, ki nadaljuje priprave na dirko po Španiji. V Barceloni bo na startu drugi Slovenec pri Red Bullu Jan Tratnik, ki bo pomočnik Belgijcu Remcu Evenepoelu in Nemcu Florianu Lipowitzu.

Jan Tratnik bo 12. nastopil na tritedenskih dirkah, od tega četrtič na Touru. Nazadnje je na francoski pentlji tekmoval pred dvema letoma, takrat še v dresu Visma-Lease a Bike kot pomočnik Dancu Jonasu Vingegaardu.

Jan Tratnik
Jan Tratnik
FOTO: Profimedia

Tokrat bo ekipa Red Bulla stavila na dva kapetana. Remco Evenepoel se na dirkah ni pojavil vse od tretjega mesta na spomeniku Liege-Bastogne-Liege konec aprila. Vmes se je pripravljal na višini in pilil formo za začetek Toura v Barceloni.

Florian Lipowitz je prejšnji teden tekmoval po naših cestah in prepričljivo dobil slovensko pentljo. Najboljši je bil v zadnjih dveh etapah s ciljema v Kranjski Gori in Novem mestu. 25-letni Nemec je lani ob svojem prvem nastopu na dirki po Franciji zasedel tretje mesto, zaostal je za prvim Tadejem Pogačarjem in drugim Vingegaardom.

Ob Tratniku, Lipowitzu in Evenepoelu bodo v avstrijsko-nemški zasedbi še Nemec Nico Denz, Italijan Mattia Cattaneo, Belgijec Maxim Van Gils, Avstralec Jai Hindley in Nizozemec Tim van Dijke.

kolesarstvo primož roglič Jan Tratnik Remco Evenepoel Florian Lipowitz

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26. 06. 2026 17.38
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nemski_ovcar
26. 06. 2026 17.11
Gremo Pogi....
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