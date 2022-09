Remco Evenepoel zmagovalec dirke po Španiji

Za 30-letnega Jana Polanca (UAE Team Emirates) je bila to druga najboljša uvrstitev na tritedenskih preizkušnjah. Jubilejno deseto v karieri je sklenil na 12. mestu, kar je le mesto slabše od izida na dirki po Italiji pred petimi leti.

Skupno zmago je prepričljivo slavil Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinly), za katerega je bila to prva zmaga na tritedenskih dirkah. Nekdanji nogometni reprezentant v mlajših belgijskih selekcijah je v šesti etapi prevzel rdečo majico in jo branil vse do zadnjega.