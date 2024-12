Remco sporoča: Povratek se začenja zdaj!

Prvi pregledi po hudem padcu so pokazali, da si je Remco Evenepoel zlomil rebro, desno lopatico in desno roko. Nato pa se je izkazalo, da si je resneje poškodoval tudi pljuča in ključnico, a bo kljub temu že kaj kmalu nazaj na kolesu, je sporočil v odzivu na družbenih omrežjih.

"Vrnitev se začenja zdaj," je odločno zapisal ob fotografiji iz bolnišnice, ki jo bo zapustil danes (v sredo, 4. decembra, op. a.). Nato ga čakata dva tedna mirovanja.

Priljubljeni Evenepoel je pojasnil, da je v grozljivi nesreči, kot jo je opisal sam, utrpel kar nekaj poškodb, operacija pa je potekala dobro. "Odločen sem, da se vrnem še močnejši, korak za korakom."

"Izjemno hvaležen sem za vso podporo in pomoč v zadnjih 24 urah. Od reševalne službe do sosedov, ki so mi pomagali v prvih trenutkih, in medicinskega osebja ter našega ekipnega zdravnika Phila Jansena," je nadaljeval Remco in se ob tem zahvalil še svoji ženi ter preostalim članom družine, ki so stali ob njem.

Poleg njega je bila v nesrečo udeležena še neznana ženska, ki ji je Remco v sporočilu na omrežju X prav izrazil podporo.