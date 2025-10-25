Remcov oče presenetil: Pogačar bo drugo leto izpustil Tour

Trasa za prihodnjo dirko po Franciji je že znana in tudi tokrat ni razočarala. Brez dvoma bo lov na skupno zmago znova zelo zahteven in napet, se pa v kolesarski karavani pojavljajo dvomi o tem, ali bo med kolesarji, ki se bodo borili zanjo, tudi Tadej Pogačar. Patrick Evenepoel, oče in menedžer belgijskega zvezdnika Remca Evenepoela, je prepričan, da bo slovenski kolesarski as francosko pentljo izpustil in zmago raje napadal na Giru in Vuelti.

Tadej Pogačar in Remco Evenepoel FOTO: Profimedia icon-expand

Organizatorji so pred dnevi razkrili traso dirke po Franciji za leto 2026. Dirka se bo začela 4. julija v Barceloni z ekipnim kronometrom, končala pa 26. julija v Parizu, največ pozornosti pa sta zaenkrat poželi trasi 19. in 20. etape, obe se bosta namreč končali na slovitem Alpe d'Huezu.

O trasi in napovedih za prihodnji Tour so na veliko razpravljali v belgijski kolesarski oddaji On connaît nos classiques. Med gosti je bil tudi Patrick Evenepoel, nekdanji kolesar ter oče in menedžer kolesarskega zvezdnika Remca Evenepoela. 57-letni Belgijec je prepričan, da bomo novega zmagovalca francoske pentlje dobili v zadnjem tednu, ko bodo na sporedu številne zahtevne gorske preizkušnje. Vse prej kot prepričan pa je, da bo med kolesarji, ki se bodo borili za prestižno zmago, tudi štirikratni zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačar.

"Ko vas poslušam govoriti o trasi, zveni, kot da bo Tour zelo zahteven. Toda ali ste prepričani, da se ga bo Pogačar udeležil? Veliko govorite o njem, toda jaz mislim, da ne bo dirkal na Touru. Želi si dobiti Giro in Vuelto. Te informacije prihajajo iz kolesarske karavane," je Evenepoel presenetil ostale goste oddaje in številne kolesarske navdušence. Nekdanji kolesar verjame, da bi morebitna odsotnost zmagovalca zadnje izvedbe dirke po Franciji pomenila veliko priložnost za vse ostale, tudi za njegovega sina Remca. "Vsi vedo, da je psihično zelo močen. Na svojem prvem Touru je končal na stopničkah. Lani na francosko pentljo ni bil pripravljen, to je jasno. Toda z dobro zimo in uspešnimi pripravami lahko, če le ne bo imel smole, na start pride stoodstotno pripravljen in doseže vrhunski rezultat," je za pogovorno oddajo ocenil možnosti svojega varovanca.

Ta bo sicer v prihodnji sezoni menjal ekipo, pridružil se bo ekipi Primoža Rogliča Red Bull–BORA–hansgrohe. Njegov oče na to gleda kot na velik korak naprej in verjame, da bi lahko z nemško ekipo prišel do velikih uspehov. "Mislim, da je tudi zmaga na Touru mogoča. Če bo le dirkal na njem, bo zagotovo ciljal na visok rezultat. Toda rumene majice si bosta želela tudi Jonas Vingegaard in Pogačar, če bo na koncu dirkal v Franciji."

