Reusser nova vodilna, Žigart zasedla 72. mesto

Na 21 kilometrov dolgi vožnji na čas v Dijonu - dirka je po treh etapah v Švici prišla v domovino - je bila Marlen Reusser štiri sekunde hitrejša od mlade Nizozemke Lieke Nooijen, s tretjim mestom pa bo zelo zadovoljna ena od favoritinj dirke, še ena Nizozemka Demi Vollering. Za Švicarko je zaostala 18 sekund, v skupnem seštevku pa zaostaja 14 sekund. Na tretjem mestu v generalni razvrstitvi je zdaj z zaostankom 54 sekund Francozinja Cedrine Kerbaol.

Vodilna po treh etapah, Norvežanka Sigrid Ytterhus Haugset, je padla na četrto mesto. Slabše od pričakovanj sta se na zahtevni progi z več kot dvominutnim zaostankom odrezali branilka naslova, Francozinja Pauline Ferrand-Prevot, in Kim Le Court-Pienaar z Mavricija.