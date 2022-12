Richie Porte: Pogačar in Froome sta psihološki zverini

"Bilo je utrujajoče, ko sem bil na avtobusu in poslušal mlade kolesarje, kako govorijo o ravni ogljikovih hidratov in beljakovin. Vedno sem bil boljši, ko sem bil kilogram nad svojo domnevno tekmovalno težo, ker sem se počutil bolje. Ne morete zanikati človeškega elementa, fante, ki so vedno pripravljeni na boj. Vzemite Frooma v njegovi najboljši formi ali Pogačarja, ta fanta sta samo psihološki zverini."

Kot Porteja navaja portal cyclingnews.com, je Avstralec pri svoji oznaki Tadeja Pogačarja in Chrisa Frooma namigoval, da je Porteju njegova miselnost preprečila, da bi zmagal na največjih tritedenskih kolesarskih dirkah. "Obstajajo vidiki kolesarjenja, ki jih ne bom pogrešal. Kolesarjenje je preprosta stvar, usedeš se na kolo in obračaš pedala. Zdaj je, kot da je vse postalo matematična enačba," je dejal Porte.

Porte je štiri leta dirkal s Froomom pri ekipi Sky in je bil ključni član ekipe pri dveh od njegovih štirih zmag na Tour de France v letih 2013, 2015, 2016 in 2017. V svoji 13-letni karieri je videl, da je šport postal bolj znanstven, kar je izkusil zlasti v šestih sezonah v postavi Sky/Ineos. "Nikoli nisem bil eden tistih, ki so preveč gledali na merilnik moči. Sem proti vsemu temu," je Porte povedal za L'Equipe.

"Občudujem nekoga, kot je Thibaut Pinot, ker je brez dvoma podoben meni. Oba ne marava kritik, to nama gre na živce, a nikoli nisem kolesaril zato, da bi me ljudje imeli radi. Nikoli nisem maral družbenih omrežij ali sponzorskih obveznosti. To je bilo najslabše zame. Ostal sem prijatelj z vsemi v Sky/Ineosu. Obstaja tudi človeška stran v ekipah. Nikoli nisem bil tiste vrste tekmovalec, ki bi tehtal svojo hrano. Če sem želel burger in pivo, sem si ju tudi privoščil."

Porteja so nato vprašali, ali ga je njegov "človeški pristop" stal najbolj odmevnih zmag v karieri. "Verjetno res. Nisem zmagal na Grand Touru iz enega ali drugega razloga, morda zato, ker sem pustil, da stvari preveč vplivajo name, morda sem bil preveč pozoren na to, kaj si ljudje mislijo o meni. Nikoli nisem imel v sebi miselnosti 'zmagaj ali umri'. Všeč mi je, ko te ljudje spoštujejo."

Porte je nato namignil, da mu manjka samozavesti vrhunskih kolesarjev Grand Toura. "Vedno sem močno dvomil o svojih sposobnostih, takšen sem, imam precej nizko samopodobo, nikoli se nisem imel za enega najboljših, toda ko se je začela dirka nisem razmišljal preveč, bil sem precej dober tekmovalec," je še dejal.