Rivalstvu med Vingegaardom in Pogačarjem v zgodovini Toura ni para

Vingegaard in Pogačar sta se tretjič pomerila na dirki vseh dirk. Vsakič sta v skupnem seštevku zasedla prvi dve mesti. Slovencu je pripadel prvi obračun leta 2021, lani in letos je bil boljši Danec. Ob tem velja izpostaviti, da je Pogačar na Touru slavil že leta 2020, ko Vingegaard ni nastopil, tako da sta zdaj v zmagah poravnana (2:2).

Skoraj sedem minut in pol, za kolikor bo Danec letos osvojil rumeno majico, je največja razlika v njunih medsebojnih dvobojih. Kljub temu pa smo prav letos spremljali najbolj ogorčene obračune v rivalstvu, za katerega se zdi, da bo krojilo kolesarsko prihodnost.

Pred 16. etapo je bila razlika med kapetanoma Jumbo-Visme in UAE Team Emiratesa pičlih deset sekund. In to ne zaradi taktiziranja in napadanja ob redkih ter skrbno izbranih priložnostih, kot so minulo desetletje zmagovali kolesarji Skyja (danes Ineosa), temveč zaradi brezkompromisnega boja za sleherno bonifikacijsko sekundo.