Rod Ellingworth se znova vrača v ekipo Bahrain Victorious

Britanec, po katerem se je zgledoval tudi Mark Cavendish , je ob povratku v ekipo Bahrain Victorious dejal: "Super je biti nazaj z ekipo in veselim se dela na ključnih projektih v naslednjih treh letih. Ekipa ima nekaj fantastičnih mladih kolesarjev z odličnimi GC referencami. Veselim se sodelovanja z njimi pri uresničevanju ambicij ekipe."

"Veseli smo, da smo Roda vrnili k nam. Imel bo ključno vlogo pri usmerjanju naših mladih GC talentov, kot so Buitrago, Martinez in Tiberi, s poudarkom na tritedenskih dirkah. Z Rodom sem vedno ohranjal odličen odnos, on je odličen fant, ki se neverjetno spozna na kolesarjenje. Ima bogate izkušnje z doseganjem najboljših rezultatov na največjih dirkah. Super je, da se je vrnil v našo ekipo," je Rodovo vrnitev v ekipo komentiral Milan Eržen, generalni direktor ekipe Bahrain Victorious.