Roglič bo izpustil dobrodelno dirko v Monaku

Pogačar in Primož Roglič sta na dobrodelnem kriteriju Monaco Beking nastopila tudi lani in na prvi izvedbi stopila na zmagovalni oder. Roglič je zmagal, Pogačar je bil tretji. Letos bo Roglič z družino na prizorišču dirke, kjer bo pomagal osveščati o pomembni temi, varnosti. "Iskreno povedano, žal mi je, da ne bom mogel dirkati," je Roglič dejal za Beking .

"Prva izdaja, lansko leto, je bila uspešna in nam je na splošno dala veliko navdušenja. Ko sem gledal formulo 1, sem vedno sanjal o tem, da bom nekega dne dirkal na tako ikonskem dirkališču in končno mi je to uspelo, pa čeprav samo na kolesu," je dodal Slovenec.

Med letošnjimi udeleženci dobrodelne kolesarske preizkušnje bodo tudi Peter Sagan, Elia Viviani, Matteo Trentin in Urška Žigart, ki imajo začasno prebivališče v Monaku.