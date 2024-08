Roglič se bo v lov na četrto zmago na Vuelti spustil z zobom manj

Potem ko je pred dvema letoma zaradi poškodb po padcu odstopil z drugega mesta v skupnem seštevku, je lansko špansko pentljo končal na tretjem mestu. Zaostal je le za tedanjima ekipnima kolegoma pri Jumbo-Vismi, Američanom Seppom Kussom in Dancem Jonasom Vingegaardom , potem ko pravega dirkanja med njimi v zadnjem tednu ni bilo.

Primož Roglič bo edini Slovenec na 79. dirki po Španiji, lovil pa bo četrto zmago po treh zaporednih slavjih v letih 2019, 2020 in 2021.

Kisovčan je pred letošnjim letom zamenjal delodajalca, se nekajkrat že izkazal, a predčasno končal nastop na Touru, ki je bil glavni cilj sezone. Zdaj bo skušal sezono rešiti v Španiji, kjer je imel doslej v karieri največ uspeha.

Pot do morebitne četrte skupne zmage bo začel v kronometru, v katerem pa ne bo glavni favorit. Ta vloga pripada Britancu Joshu Tarlingu, med glavnimi izzivalci pa so Belgijec Wout Van Aert, Švicar Stefan Küng, Avstralec Jay Vine in Italijan Edoardo Affini.