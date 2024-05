Roglič bo po Touru tekmoval v dresu ekipe Red Bull-Bora-hansgrohe

S spremembo imena bo dokončno zapečateno partnerstvo med Red Bullom in kolesarsko zasedbo Bora-hansgrohe, ki so ga vpletene strani najavile že na začetku tega leta.

Red Bull je januarja sprožil postopke za pridobitev 51-odstotnega deleža nemške zasedbe, obenem pa ima v lasti tudi ekipo formule 1, več nogometnih moštev (Leipzig, Salzburg, New York, Brasil in Bragantino), pod okriljem pa imajo tudi številne uspešne športnike, s katerimi sodelujejo na področju medijskih vsebin.

Kot so sporočili na spletni strani ekipe, so dokončno papirje podpisali ta teden, obeta pa se tudi nova zunanja podoba ekipe.

Od začetka dirke po Franciji, torej od 29. junija, bo formalno ekipa nastopila z novim imenom Red Bull-Bora-hansgrohe, od leta 2025 pa bodo v kolesarski ekipi zagnali dodatno razvojno ekipo do 23 leta starosti, ki bo skrbela za bolj postopen razvoj kolesarjev iz mladinskega programa ekipe in Red Bulla na poti v člansko zasedbo.

"Zelo sem hvaležen vsem trem partnerjem. Jasno je, da imamo en cilj, eno vizijo. Brez Bore in Hansgroheja ne bi zrasli na tako visoko raven. Red Bull ima zelo kooperativen pristop, s čimer bomo z dosedanjima partnerjema delili veliko novih vrhuncev," je v izjavi dejal šef ekipe Ralph Denk.

Cilj večinskega lastnika Red Bulla je zdaj optimizirati obstoječo strukturo in izkoristiti obsežno strokovno znanje, pridobljeno pri drugih projektih avstrijskega podjetja.

"Tudi v prihodnosti želimo zmagovati. Zato sem iskal drugega močnega partnerja, ki ustreza moji viziji in viziji naše sedanje ekipe ter obenem deluje inovativno. Red Bullovo znanje je edinstveno v svetu športa in veselimo se, da bomo izkoristili to strokovnost in skupaj napravili naslednje korake," je še ob tem dodal Denk.

Glavno orožje ekipe Bora-hansgrohe bo na Giru Daniel Martinez

Nemška ekipa bo na Giru, kjer je glavni favorit za zmago v skupnem seštevku Slovenec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), uspeh napadala s Kolumbijcem Danielom Martinezom. Lani je to uspelo Rogliču, tedaj še v dresu Jumbo-Visme (Visma–Lease a Bike).