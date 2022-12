Roglič s Tratnikovo pomočjo po rožnato majico

Na spletni strani Jumbo-Visme so so razkrili, da bo Primož Roglič prvo od treh tritedenskih dirk na koledarju prihodnje sezone začel v vlogi kapetana. "To je dirka, ki mi je zelo pri srcu, a mi je še ni uspelo dobiti. Še vedno okrevam po operaciji, a upam, da bom maja že v najboljši formi. Kakorkoli, naredil bom vse, da mi uspe," je o dirki po Italiji, na kateri je doslej nastopil dvakrat, povedal slovenski kolesarski as.

Znalo pa bi se zgoditi, da bi Rogliča na delu znova videli na zadnji tritedenski dirki sezone, ki bo po običaju pripadla Španiji. Rumeno-črni načrta za Vuelto sicer še niso razkrili. Po Zeemanovih besedah je decembra še prezgodaj govoriti o zaključni fazi sezone. "Realnost je, da lahko načrti, ki jih pripravljaš pozimi, do poletja padejo v vodo. Šele poleti se bomo začeli pripravljati na Vuelto. Takrat bomo videli, v kakšni formi so kolesarji. Prezgodaj je govoriti, koga bomo poslali na start, sploh zato, ker trasa dirke še ni znana," je pojasnil.

Jumbo-Visma z velikimi obeti na spomeniške klasike

Zeeman je v napovedi poudaril še spomladanski klasiki – dirko po Flandriji in Pariz–Roubaix. Tam bo med glavnimi favoriti odlični Belgijec Wout van Aert, veliko pa se pričakuje tudi od Dylana van Baarleja, ki je severni pekel, kot pravijo preizkušnji od Pariza do Roubaixa, letos dobil v dresu Ineos Grenadiers, v prihodnji sezoni pa bo tudi on član najboljšega nizozemskega moštva v kolesarski karavani.

Poleg Tratnika in van Baarleja so Jumbo-Vismo za sezono 2023 okrepili še trije kolesarji, in sicer Madžar Attila Valter (prej Groupama - FDJ), Nizozemec Wilco Kelderman (prej BORA - Hansgrohe) in Britanec Thomas Gloag (prej Trinity Racing).