Roglič bo skušal račune poravnati še na kriteriju Dauphine

Sreča se je začela obračati v letu 2022, ko je tudi z zvrhano pomočjo belgijskega moštvenega kolega Wouta Van Aerta v zadnji etapi Pariz-Nice uspel odbiti napad Britanca Simona Yatesa za skupno zmago.

Prav v zadnjih dneh je Van Aert v intervjuju za Het Laatste Nieuws sporočil, da bo dirkal izključno za zeleno majico najboljšega sprinterja, Jumbo-Visma pa mu bo pri tem dala proste roke oziroma namenila enega pomočnika, močno ekipo pa bo sestavila za pomoč Rogliču v boju za rumeno majico.

Glavni pomočnik slovenskemu as in rezervni načrt Nizozemcev za Tour bo Danec Jonas Vingegaard, ki bo nastopil tudi na Dauphineju. Ob omenjenih treh bodo v Franciji od nedelje naprej dirkali še Nizozemec Steven Kruijswijk, Belgijec Tiesj Benoot, Francoz Christophe Laporte in Avstralec Rohan Dennis. To bo tako za Rogliča in nizozemsko moštvo pravi preizkus pred Tourom, ki ostaja glavni cilj sezone.