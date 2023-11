Roglič: Dejstvo ostaja, da sem šel iz najboljše ekipe, nisem pa prišel v boljšo

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je strnil misli o uspešni lanski sezoni. Obenem je predstavil cilje za prihodnjo, ko bo v novi ekipi Bora-hansgrohe lovil zmago na Tour de Franceu. Kot je razkril, ima neporavnane račune tudi na olimpijski cestni dirki.

Slovo od nizozemske ekipe Jumbo-Visma za 34-letnega slovenskega zvezdnika še poteka, saj je do decembra še njen član. "Z večino smo se že poslovili. Precej se nam je zgodilo v vseh letih. Ustvarili smo ogromno zgodb. Lepih trenutkov, ki si jih bomo zapomnili za vedno. Včasih pa je enostavno treba obrniti nov list," je strnil misli o odmevnem prestopu. Primož Roglič je namreč v začetku oktobra obelodanil, da se po osmih seli k ekipi Bora-hansgrohe. Glede sprememb pri novi ekipi v primerjavi z Jumbo-Vismo je v šali dejal, da so te že vidne. "Samo poglejte me, imam brke kot šef ekipe Ralph Denk," je dejal v smehu in dodal, da so vsi v ekipi izjemno motivirani.

"Dejstvo pa ostaja, da sem šel iz najboljše ekipe, nisem pa prišel v boljšo. Vsi se trudimo za naše cilje. Bomo videli, kako bo s prvimi dirkami, kje stojimo in kje smo. Zdaj je pred mano morda poseben izziv, da to ekipo pomagam narediti najboljšo." Kot je spomnil, je bilo v minuli sezoni zanj zelo pomembno, da je sezono po operaciji rame dobro začel na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja.

icon-expand Primož Roglič FOTO: Jumbo-Visma

"Precej drugače se počutim ta čas kot pred letom dni, ko sem bil na prireditvi z opornico tik po operaciji rame. Veliko stvari se je vmes zgodilo. Ko sem imel čas razmisliti, je bil ta dober start zelo pomemben od Tirenskega do Jadranskega morja. Ko pa mi je enkrat dobro steklo, se kar ni hotelo ustaviti," se je spomnil dogajanja v začetku tega leta. Na zadnjih dirkah sezone si je cesto delil z rojakom Tadejem Pogačarjem. "Tadej je super fant in moj prijatelj. Sicer pa bi bilo dobro, če bi kdaj na kakšni dirki manjkal," je dejal Roglič v smehu in dodal: "On poskrbi, da se vsak v tistem trenutku predstavi v najboljši možni luči."

O prihajajočih ciljih v novi sezoni je znova izpostavil Tour de France. "V kolesarstvu je veliko dirk. Izzivov je ogromno. Seveda je Tour v ospredju. Zanima me tudi dirka po Švici, kjer še nikoli nisem nastopil. Lepo bi bilo, če bi jo lahko dodal v zbirko. Pa tudi svetovno prvenstvo. A v kolesarstvu ni tako, da si lahko delaš kljukice, marsikaj se lahko zgodi. A jaz sem še kar tu in grem novim izzivom naproti." Za zdaj še ne ve, kje bo nastopil na prvi dirki v dresu nove ekipe. "Želimo si, da bi načrt sezone zacementirali do konca decembra. Vendar ne bomo preveč spreminjali stvari, sledil bom tistemu, kar delam zadnja leta. Saj deluje dobro."

