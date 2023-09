Roglič do 11. etapne zmage na Vuelti, skupno vodstvo Kussu

Primož Roglič je v prepoznavnem slogu sprintal za etapno zmago in v zadnjih 200 metrih ugnal Belgijca Remca Evenepoela (Soudal-Quick Step) in tretjeuvrščenega Španca Juana Ayusa (UAE Team Emirates).

To je bila že 11. zmaga Kisovčana na dirki po Španiji, skupno pa 78. v karieri ter 13. v letu 2023. To sezono je 33-letni slovenski as še neporažen na večdnevnih dirkah, dobil je preizkušnjo od Tirenskega do Jadranskega morja ter dirke po Kataloniji, Italiji in Burgosu.