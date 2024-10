Roglič: Glede na vse udarce in težave, bi pred sezono vzel te uspehe

Kolesarji so na dobrodelni prireditvi skupaj s štirikratnim zmagovalcem dirke po Španiji premagali 59,3 km dolgo krožno traso v okolici Nove Gorice. Vmes so lahko na določenih klancih tudi preverili formo v primerjavi z nekdanjim smučarskim skakalcem. Ob cesti je bilo precej ljudi, kar je pričaralo vzdušje, kot na kakšni pravi dirki, je zbranim medijem po koncu dejal Primož Roglič. "Nepozabno, to morda pomeni več kot nekatere zmage. Biti razlog, da lahko organiziramo take dogodke in naredimo nekaj dobrega, je izjemno. Ob znesku skoraj 50.000 evrov bi se zahvalil vsakemu, ki je danes prišel," je o dogodku spregovoril 34-letni Zasavec.

V soboto bi moral biti na startu dirke po Lombardiji, a je zaradi izčrpanosti malce predčasno sklenil sezono: "Preprosto sem bil izpraznjen. Bilo je nekaj udarcev, težav, ni bilo vse optimalno. Tudi Vuelto sem stisnil še nekako na silo. Nisem bil več dovolj dober, utrujen sem bil in potreboval počitek." O tem, če bi pred sezono kljub spodletelemu nastopu na Touru, na katerem si je ob padcu zlomil vretence, podpisal zmago na dirki po Španiji, je pritrdil. "Podpisal bi te uspehe, še posebej glede na vse težave in udarce," je priznal zmagovalec 88 dirk med poklicnimi kolesarji.

Prav toliko jih ima tudi Tadej Pogačar. Njegov starejši rojak je odgovarjal tudi na vprašanja o prevladi 26-letnika. "V tem sem slab, saj še svojih rezultatov ne vem na pamet. Statistike in številke pa govorijo svoje. V tem trenutku je nepremagljiv, resnično leti," je rojaka pohvalil Roglič, ki si želi, da bi imeli v prihodnjih sezonah proti Pogačarju več možnosti. "Nismo tako srečni, ker ne pridemo zraven. Letos je res dve prestavi boljši od vseh nas. Bomo videli, če bomo imeli v naslednjih letih kaj več možnosti. Lahko se poskušaš kaj naučiti od njega, a po drugi strani moraš ostati tak, kot si in ne kopirati."