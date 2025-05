Pedersen dobil prvo etapo, ki jo je zaznamoval hud padec Mikela Lande

Kisovčan je bil vseskozi med prvimi v glavnini in je varno prišel do cilja. Mads Pedersen je v boju za zmago za nekaj centimetrov ugnal Wouta van Aerta in bo v soboto prvi nosilec rožnate majice.

"Svoj načrt smo izpolnili do potankosti. Po televiziji ste lahko videli, kaj smo načrtovali. Ekipa je res vrhunsko opravila svoje garanje in zame bi bilo zelo žalostno, če tega ne bi nadgradil z zmago. Moral sem se jim zahvaliti in veseli me, da sem se. To ni navadna zmaga, to je zmaga, ki mi je prinesla rožnato majico, mojo prvo majico vodilnega na eni izmed treh največjih tritedenskih dirk," je po svoji 51. zmagi kariere povedal 29-letni Danec.

Primož Roglič je eden izmed treh Slovencev na dirki. V nemški ekipi, za katero nastopa drugo sezono, mu pomembno pomoč nudi Jan Tratnik, za Bahrain-Victorious pa nastopa Matevž Govekar. Slednja sta bila tokrat daleč od najboljših, zaostala sta za več kot 10 minut.