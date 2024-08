Roglič in druščina že pogledujejo proti prvi gorski etapi na Vuelti

Na Dirki po Španiji je na sporedu še zadnja etapa na Portugalskem od Louse do Castela Branca (191,2 km). Tudi ta bo razgibana, a bržčas spet ne bo prinesla večjih razlik. Na račun bi lahko znova prišli redki sprinterji na dirki. Etapa se bo začela ob 12.50 in končala okoli štiri ure in pol kasneje. Dan kasneje bo na vrsti že prva prava gorska etapa, ki bo bržkone že razkrila karte v boju za skupno zmago.