Roglič in Evenepoel potrdila nastop na dirki po Dofineji

Vsi trije kolesarji so bili vključeni v hudo nesrečo, do katere je prišlo na dirki po Baskiji. Toda vsi naj bi bili pripravljeni dirkati na veličastni dirki po Franciji, kjer bodo skupaj s Tadejem Pogačarjem (UAE Team Emirates) tvorili najožji krog favoritov za zmago v generalni razvrstitvi.

Ogromna ugibanja so glede forme in telesne pripravljenosti glavnih tekmecev na Touru, pri čemer je trio Roglič, Evenepoel in Vingegaard v različnih fazah okrevanja. Dirka po Dofineji tako nekako ponudi manjše obrise forme, v kateri so kolesarji pred dirko po Franciji.

Poleg slovenskega asa Rogliča bosta po Dofineji vozila tudi njegova ekipna kolega Jai Hindley in Aleksandr Vlasov, nastop pa so med drugim potrdili tudi Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), Mikel Landa (Soudal-Quick Step), Louis Meintjes (Intermarche-Wanty), Juan Ayuso (UAE Team Emirates), Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek), David Gaudu (Groupama-FDJ), Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers), Sepp Kuss (Visma Lease a Bike) in Chris Froome (Israel-Premier Tech).