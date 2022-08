Roglič in Polanc v Utrechtu na startu Vuelte

Čeprav je po potrditvi nastopa Roglič na stavnicah postal prvi favorit za rdečo majico, so bile priprave zanj vse prej kot običajne. Poškodba rame, ki si jo je izpahnil na Touru, ga je dolgo ovirala, pravih višinskih priprav ni imel, bo pa ekipa v Španiji povsem podrejena ciljem 32-letnika.

V prvi od skupno 21 etap se bo Zasavec z ekipo Jumbo-Visma spopadel s 23,3 km dolgim ekipnim kronometrom (Burgos-BH). Zadnja ekipa se bo s starta v Utrechtu podala ob 19.58, to bo prav Rogličeva ekipa. Jan Polanc bo z UAE Team Emirates startal ob 19.34.

Doslej še nihče Vuelte ni osvojil štirikrat zapovrstjo, kar bi lahko po zmagah med letoma 2019 in 2021 uspelo 32-letnemu Primožu Rogliču . Štirikrat je dirko v vsej zgodovini dobil le domačin Roberto Heras , a ne zapovrstjo. Trikrat v nizu je poleg Rogliča in Herasa (2003, 2004, 2005) slavil še Švicar Tony Rominger (1992, 1993, 1994).

Glavni tekmeci na Vuelti utegnejo biti Avstralec Jai Hindley, Ekvadorec Richard Carapaz, Britanec Simon Yates, Španec Enric Mas, Kolumbijec Miguel Angel Lopez, Nizozemec Thymen Arensman, Portugalec Joao Almeida ter predvsem Belgijec Remco Evenepoel.

Vuelta se bo četrtič v zgodovini začela v tujini, drugič na Nizozemskem. Kolesarje do 11. septembra in prihoda v Madrid ob ekipnem in posamičnem kronometru čaka kar osem gorskih ter pet razgibanih etap. Šest bo ravninskih.