Roglič in Tratnik na sobotno dirko po Emiliji

Bologna, 03. 10. 2025 13.52 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Kolesarja Primož Roglič in Jan Tratnik bosta v dresu Red Bull-BORA-hansgrohe nastopila na sobotni enodnevni klasiki po Emiliji, je sporočila ekipa. Izkušeni Kisovčan bo v Bologni lovil četrto zmago, lanske pa ne bo branil Tadej Pogačar, ki ga v nedeljo v reprezentančnem dresu čaka nastop na cestni dirki evropskega prvenstva.

Jan Tratnik
Jan Tratnik FOTO: X - BORA hansgrohe

Ob Primožu Rogliču bo v avstrijsko-nemški ekipi tudi Jan Tratnik, ki se po poškodbi počasi vrača na stare tirnice. Od konca dirke po Italiji je nastopil na VN Plouayja konec avgusta in sredi septembra na obeh kanadskih enodnevnih dirkah za VN Quebeca in Montreala.

Tratnik bo skupaj z Italijanoma Giovannijem Aleottijem in Giannijem Mosconom ter Rusom Aleksandrom Vlasovom skrbel za trojico vodilnih mož ekipe. Ob Rogliču bosta to še Avstralec Jai Hindley in domačin Giulio Pellizzari.

Roglič, ki bo konec meseca praznoval 36. rojstni dan, bo po Emiliji nastopil šestič. Ob prvem poskusu je bil sedmi, lani pa je v zelo deževnih razmerah odstopil. Vse tri preostale izdaje je v letih 2019, 2021 in 2023 dobil.

Tokrat ga na 199,2 km dolgi trasi, na kateri se bodo kolesarji v zadnjih 40 km petkrat povzpeli na sloviti San Luca (2,1 km/9,4 %), čaka zelo močna konkurenca.

Glavni favorit je Mehičan Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG), na startni listi pa so med drugimi še Britanec Tom Pidcock (Q36,5), Italijan Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Nizozemec Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), Francoz Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) in številni drugi.

Dirko po Emiliji so v zadnjih letih zaznamovali predvsem Slovenci. Ob treh zmagah Rogliča je lani prvič v karieri v Bologni slavil Tadej Pogačar. Leta 2020 je slavil Aleksandr Vlasov, leta 2022 pa je v dvoboju s Pogačarjem zmagal Španec Enric Mas.

Slovita enodnevna dirka po Italiji predstavlja prvo od treh glavnih italijanskih preizkušenj ob koncu leta. Sredi tedna bo na vrsti še preizkušnja po treh dolinah Vareseja, vrhunec pa bo spomenik po Lombardiji v soboto, 11. oktobra.

