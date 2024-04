Roglič jo je po grdem padcu odnesel brez zloma kosti

Slovenski vrhunski profesionalni kolesar Primož Roglič iz nemške ekipe Bora-hansgrohe se je očitno le lažje poškodoval v grozljivem množičnem padcu na dirki po Baskiji. Kot so v četrtek pozno zvečer sporočili iz njegove ekipe, Slovenec ni utrpel zloma kosti. To je pokazal prvi pregled v bolnišnici, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Med kolesarsko dirko po Baskiji je prišlo do grozljivega množičnega padca. Najhuje jo je skupil zmagovalec dirke po Franciji Jonas Vingegaard. Danec je utrpel zlom ključnice in več reber. Remco Evenepoel si je zlomil ključnico. Kot je sporočila njegova ekipa Soudal Quick-Step, je Belgijec utrpel tudi zlom lopatice. Danes se bo vrnil v Belgijo in tam opravil operacijo.

Slovenski kolesarski as Primož Roglič, ki je imel do padca kot vodilni najboljše izhodišče za skupno zmago na dirki po Baskiji, je imel precejšnjo srečo.

Drugi kandidati za skupno zmago na tej dirki so imeli manj sreče kot trikratni zmagovalec Vuelte in olimpijski prvak. Precej težje posledice padca bo imel Avstralec Jay Vine, 28-letniku iz ekipe UAE-Team Emirates so diagnosticirali zlom vratnega vretenca in dva zloma torakalne hrbtenice. Vingegaard, pa tudi Evenepoel in Roglič kot vodilni v skupnem seštevku, so se znašli v dramatičnem sosledju dogodkov, ki so pripeljali do množičnega padca na četrti etapi. Več kolesarjev je padlo v desnem ovinku, oddaljenem približno 35 kilometrov od cilja v Legutiu, in zdrsnilo v betonski jarek.

Natnael Tesfatsion iz Eritreje je bil prvi kolesar, ki je padel, in so ga prav tako odpeljali v bolnišnico. Njegova ekipa je povedala, da je padec preživel s številnimi modricami in odrgninami, vendar brez zlomljenih kosti ali pretresa možganov.

Dirka po Baskiji, ki se bo končala v soboto v Eibarju, velja za pripravljalno dirko na poletni vrhunec sezone Tour de France. Roglič je šepal, ko se je odpravljal proti moštvenemu vozilu, a je kasneje dvignil palec fotografom, ki so spremljali karavano. Slovenec si je že v trčenju v tretji etapi močno odrgnil kolk in zgornji del noge, a je lahko nadaljeval, le da se je manj kot 24 ur pozneje zgodila še ena nesreča, zaradi katere je predčasno končal dirko, na kateri je slavil skupno zmago v letih 2018 in 2021.