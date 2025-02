Roglič kljub neuspehu zadovoljen s formo, a pravi, da ga čaka še veliko dela

Primož Roglič je zadnjo etapo dirke po Algarveju končal na 12. mestu, za zmagovalcem kronometra Jonasom Vingegaardom je zaostal za 49 sekund. Kljub temu je bil slovenski kolesar ob prihodu v cilj zadovoljen. Potrdil je, da je bila forma na dirki na ravni, ki jo je pričakoval za to obdobje sezone, ob tem pa je odvrnil dvome, da je bil njegov skromen nastop na njegovi prvi dirki v sezoni 2025 pod njegovimi pričakovanji.

"Zelo sem užival in bilo je lepo. V Algarveju nisem dosegel vrhunca ali bil najboljši. Resnično sem se odločil za to, da gre samo za začetek sezone in čaka me še veliko dela. Ampak grem v pravo smer," je Roglič opisal svojo prvo dirko v letu 2025.