Roglič: Ko je načrt z Van Aertom padel v vodo, smo se hitro prilagodili

"Naš načrt je bil, da danes dirkamo na zmago, sam pa nisem bil v prvem planu. Ob normalnem poteku smo imeli pripravljen načrt za Van Aerta, ampak na žalost je padel. Sam sem imel v tistem trenutku srečo, ker sem bil bolj na strani in se padcu izognil. Hitro smo spremenili načrt in se vseeno podali na zmago," je v prvi izjavi dejal Kisovčan.

"Vedno je lepo zmagati, res je fantastično videti, kako sem okreval. Trdo smo garali za to in veliko žrtvovali, vsi okoli mene in v družini. Vesel sem, da sem nazaj in uživam v kolesarjenju," je še zaključil. To je bila 66. zmaga za Primoža Rogliča in prva po četrti etapi na lanski dirki po Španiji. Na preizkušnji med obema morjema je to druga etapna zmaga za Rogliča, Neptunov trizob pa je ob končnem slavju v skupnem seštevku prejel leta 2019. V letih 2021 in 2022 je dirko dobil njegov rojak Tadej Pogačar.