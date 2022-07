Primož Roglič končal z nastopom na Touru

Iz kolesarske ekipe Jumbo-Visma so sporočili, da Primoža Rogliča ne bo na startu 15. etape dirke po Franciji. Slovenski kolesar je trpel zaradi bolečin, ki jih je staknil ob padcu na 5. etapi in čeprav je kazalo, da bo lahko izpeljal letošnji Tour, se to ne bo zgodilo.

"Ponosen sem na svoj prispevek k trenutnemu vrstnemu redu in verjamem, da bo ekipa uresničila naše rumene in zelene ambicije. Hvala vsem za izjemno podporo," je sporočil Primož Roglič. Slovenski kolesar je imel velike ambicije, a se mu žal ni izšlo po načrtih, drugič zapored zaradi poškodb predčasno končal z nastopom na dirki po Franciji. Jonas Vingegaard (trenutno vodilni na Touru) in Roglič sta bila glavna aduta Jumba Visme pred začetkom te prestižne tritedenske dirke, a slovenskemu kolesarju znova ni šlo po načrtih, ključna je bila peta etapa, ko je padel. Roglič je v skupnem seštevku letošnjega Toura na 21. mestu, z velikim časovnim zaostankom (+33:39).