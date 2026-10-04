Roglič: Moja zmaga je bilo danes to deseto mesto

Za evropskim prvakom Remcom Evenepoelom , sicer moštvenim kolegom pri Red Bullu, je na desetem mestu zaostal minuto in 19 sekund. Bronasta kolajna je bila oddaljena 20 sekund.

Domače ceste, številni navijači in želja po odmevnem rezultatu so Primoža Rogliča spremljali na 196,3 kilometra dolgi dirki od Ljubljane do Šenčurja. Pet krogov z zahtevnim vzponom na Možjanco je dodobra izčrpalo kolesarje, najboljši Slovenec pa je po prihodu v cilj priznal, da mu je za višjo uvrstitev zmanjkalo moči.

"Če bi lahko izbiral in si kaj zamislil, bi si malo boljše noge in posledično boljši rezultat. Na koncu je tako, kot je. Moja zmaga je bilo danes to deseto mesto," je povedal 36-letni Zasavec.

Roglič je v predzadnjem in zadnjem krogu večino časa sam narekoval ritem na čelu zasledovalne skupine za Evenepoelom in poznejšim podprvakom Giuliom Cicconejem. Lov za vodilnima je terjal svoj davek, v odločilnih kilometrih pa ni imel več dovolj moči, da bi se vpletel v boj za odličja.

"V tistih trenutkih, ko sem lahko, sem užival. Težko je biti pameten takoj po dirki, saj moraš vse malo analizirati. Precej hitro sem bil prazen in ko enkrat to začutiš, nikoli ni bolje. Zato sem imel kar borbo do konca," je opisal zahtevno preizkušnjo.

Čeprav si je pred domačimi navijači želel več, je bil po dirki prepričan, da je iz sebe iztisnil vse, kar je lahko. Deseto mesto je bilo tokrat njegov maksimum, podporo ob trasi pa bo pomnil še dolgo.

"Res sem dal vse od sebe, vse sem pustil na cesti in najlepša hvala danes vsem ljudem ob cesti in doma pred ekrani. To so občutki, ki jih nikoli ne bom pozabil," je poudaril Roglič.