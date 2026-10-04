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Kolesarstvo

Roglič: Moja zmaga je bilo danes to deseto mesto

Šenčur, 04. 10. 2026 18.32 pred 1 uro 2 min branja 17

Avtor:
S.V. M.F.
Primož Roglič

Primož Roglič si je na domačem evropskem prvenstvu želel boljših nog in višje uvrstitve, a je po zahtevni preizkušnji v Šenčurju poudaril, da si nima česa očitati. Res sem dal vse od sebe, vse sem pustil na cesti, je dejal po desetem mestu. Posebno zahvalo je namenil navijačem, ki so mu pripravili izkušnjo, za katero pravi, da je ne bo nikoli pozabil.

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Domače ceste, številni navijači in želja po odmevnem rezultatu so Primoža Rogliča spremljali na 196,3 kilometra dolgi dirki od Ljubljane do Šenčurja. Pet krogov z zahtevnim vzponom na Možjanco je dodobra izčrpalo kolesarje, najboljši Slovenec pa je po prihodu v cilj priznal, da mu je za višjo uvrstitev zmanjkalo moči.

Za evropskim prvakom Remcom Evenepoelom, sicer moštvenim kolegom pri Red Bullu, je na desetem mestu zaostal minuto in 19 sekund. Bronasta kolajna je bila oddaljena 20 sekund.

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"Če bi lahko izbiral in si kaj zamislil, bi si malo boljše noge in posledično boljši rezultat. Na koncu je tako, kot je. Moja zmaga je bilo danes to deseto mesto," je povedal 36-letni Zasavec.

Roglič je v predzadnjem in zadnjem krogu večino časa sam narekoval ritem na čelu zasledovalne skupine za Evenepoelom in poznejšim podprvakom Giuliom Cicconejem. Lov za vodilnima je terjal svoj davek, v odločilnih kilometrih pa ni imel več dovolj moči, da bi se vpletel v boj za odličja.

"V tistih trenutkih, ko sem lahko, sem užival. Težko je biti pameten takoj po dirki, saj moraš vse malo analizirati. Precej hitro sem bil prazen in ko enkrat to začutiš, nikoli ni bolje. Zato sem imel kar borbo do konca," je opisal zahtevno preizkušnjo.

Čeprav si je pred domačimi navijači želel več, je bil po dirki prepričan, da je iz sebe iztisnil vse, kar je lahko. Deseto mesto je bilo tokrat njegov maksimum, podporo ob trasi pa bo pomnil še dolgo.

"Res sem dal vse od sebe, vse sem pustil na cesti in najlepša hvala danes vsem ljudem ob cesti in doma pred ekrani. To so občutki, ki jih nikoli ne bom pozabil," je poudaril Roglič.

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KOMENTARJI17

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NeMeBasat
04. 10. 2026 20.03
Vi kar šimfaje, ampak še vedno je bil naš najboljši. Čestitke!
Odgovori
+0
1 1
Carpe diem
04. 10. 2026 19.44
Rogla, mož jeklenih nog, še vedno kolesarski mojster..👍💪
Odgovori
-3
1 4
štajerc65
04. 10. 2026 19.25
A niste včeraj pisali da bo Rogla proti Remcu. Zdaj pa 10 mesto, ojjoj. ,
Odgovori
+5
9 4
Semek
04. 10. 2026 19.02
potem je cas da si najdes sluzbo... ce si pa denarja nabral, pa tok bols si kupi kure, da ti ne bo dolgcas doma
Odgovori
+9
13 4
Apolonia1
04. 10. 2026 19.25
Doma ima ženo in otroka kakšen dolgčas.Mogoče je pa tebi in sanjaš,da ni imel to doma.Ti kar noben ti ne brani
Odgovori
-9
1 10
klepedo
04. 10. 2026 19.40
kaj naj pol ostali, solato sadijo?
Odgovori
-2
0 2
_Nico_T_
04. 10. 2026 18.57
Za mene je Primož tanartaglavni car!
Odgovori
-2
5 7
Apolonia1
04. 10. 2026 19.26
Tako je
Odgovori
-4
3 7
Apolonia1
04. 10. 2026 18.53
Čestitke Primož vem,da si želel ampak menim,da si nimaš kaj očitati. Tisti,ki pa pravite,da naj gre v pokoj.Šel bo ko bo hotel ko bo mnenja,da ima dovolj.Kolikorat ste ga nekateri že odpisali pa je pokazal,da še zmore biti na vrhu ali pri vrhu. Primož je car v vsakem in samo glede razultatov na dirkah.Ponos Slovenije
Odgovori
+0
9 9
MasteRbee
04. 10. 2026 18.47
Nikoli več ne bo boljše.
Odgovori
+8
12 4
4krogci
04. 10. 2026 18.41
Cakte od boja za prvo mesto smo prsli na domacem terenu na “moja zmaga je 10. mesto”???
Odgovori
+8
12 4
Šestka6
04. 10. 2026 19.25
Pač ničla se je dodala prvemu mestu 😂
Odgovori
+6
7 1
blackwizard
04. 10. 2026 18.39
Roglič nehaj se sramotit in pojdi v penzijo. Slovenija je brez Pogačarja v temi
Odgovori
+4
13 9
_Nico_T_
04. 10. 2026 19.00
Kavč tekmovalec govori...
Odgovori
-2
8 10
Apolonia1
04. 10. 2026 19.26
_Nico_T_ se strinjam
Odgovori
-4
2 6
flojdi
04. 10. 2026 19.32
Tudi jaz se strinjam./.tisti ki nismo tam nimamo drugim solit" po svoji kavčMeri
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-1
1 2
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