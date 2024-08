Roglič na ciljni črti do etapne zmage in rdeče majice

Kljub izjemno zahtevnemu ciljnemu vzponu, na katerem je naklon na določenih delih presegal celo 20 odstotkov, so se favoriti za etapno zmago udarili v ciljnem sprintu. Kazalo je, da bo konkurenco presenetil Belgijec Lennert van Eetvelt (Lotto Dstny), ki je že želel zmagoslavno dvigniti roko, ko je mimo njega v zavoju švignil Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) in približno za pol kolesa prišel do svoje prve etapne zmage na letošnji Vuelti.

"Zahtevno in noro strmo je bilo. Po nekaj urah na kolesu sem že čutil hrbet, ampak upam, da se stanje ne bo poslabšalo. Šli bomo dan za dnem," je v cilju po zmagi povedal zadovoljen Roglič in dodal, da skuša v vsaki zmagi uživati, ker nikoli ne veš, katera je zadnja. To je bila njegova 85. v karieri in že osma etapna na dirki po Španiji.

Tretji je bil Joao Almeida (UAE Team Emirates), sicer najbližji Rogličev zasledovalec v skupnem seštevku. Prednost Kisovčana sedaj znaša osem sekund, tretje mesto z zaostankom 32 sekund zaseda domačin Enric Mas.