Primož Roglič na kolesu znova pridno nabira kilometre

"Klasična fotografija za dobro jutro, ko si končno spet na cesti," je zapisal Roglič na Instagramu. To je verjetno dober obet, tudi kar se tiče nastopa na španski pentlji, kjer bo, če bo nastopil, lovil četrto zaporedno zmago po (večinoma) španskih cestah, start prve etape pa bo v nizozemskem Utrechtu. Vuelta bo na sporedu med 19. avgustom in 11. septembrom. Do konca sezone ostaja tudi še en velik izziv za slovenske kolesarje, v Avstraliji bo na sporedu svetovno prvenstvo.

Roglič je leta 2019 namreč prvič osvojil Vuelto in nato podvig ponovil v naslednjih dveh letih. Glede na fotografijo, ki jo je objavil na Instagramu, je, kot kaže, v dobrem zdravstvenem stanju in že pridno nabira kilometre ter se pripravlja na nadaljevanje sezone. Na uradno potrditev njegovega urnika do konca sezone bo potrebno še počakati, toda kaže, da ima še dovolj moči za naslednje izzive.

Konkurenca na Vuelti bo kvalitetna, nastopila bosta Belgijec Remco Evenepoel in letošnji zmagovalec Gira Jai Hindley, v Španiji pa ne bo Tadeja Pogačarja.

Na Dirki po Franciji Primožu Rogliču letos ni šlo po načrtih. V peti etapi Gira je bil med tistimi kolesarji, ki so padli, pri čemer si je poškodoval ramo, takrat si je sklep kar sam naravnal in nadaljeval z etapo. Nekaj etap je nato še bil v veliko pomoč ekipi Jumbo Visma in kasnejšemu zmagovalcu Toura Jonasu Vingegaardu, toda nato se je izkazalo, da ne more več nadaljevati. Kljub vsemu je vztrajal vse do 14. etape, ko je odstopil z dirke. Pregledi so pokazali, da ima poškodovani tudi dve vretenci in za nadaljevanje sezone so bili obeti bolj slabi. Pod velikim vprašajem je bil nastop na Dirki po Španiji, na katero ima Zasavec zelo lepe spomine.