Roglič na presenečenje mnogih še ni sprejel odločitve o prihodnosti

Šestintridesetletni Kisovčan je zbral več kot 90 profesionalnih zmag, med katerimi najbolj nastopajo štiri osvojene Vuelte (dirka po Španiji), enkrat je osvojil tudi dirko po Italiji, medtem ko je leta 2020 na nepozabni dirki po Franciji po neverjetno dramatičnem dvoboju z rojakom Tadejem Pogačarjem na koncu osvojil skupno drugo mesto in obenem postal prvi Slovenec, ki je oblekel prestižno rumeno majico (skupno je dosegel tudi več etapnih zmag).

Primož Roglič velja za enega najbolj konsistentnih in uspešnih kolesarjev svoje generacije. Njegov prehod iz smučarskih skokov v svetovno kolesarsko elito ostaja ena najbolj navdihujočih zgodb v zgodovini športa.

Roglič, ki bo 29. oktobra dopolnil 37 let, je tudi v reprezentančnem dresu dosegel številne uspehe. Na vseh treh največjih tekmovanjih je namreč osvojil medaljo v vožnji na čas. Na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021 je postal olimpijski prvak, še pred tem leta 2017 svetovni podprvak, da bi vse skupaj zaokrožil z letošnjim naslovom evropskega prvaka.

Nekdanji smučarski skakalec velja med drugim za specialista za zahtevne enotedenske preizkušnje svetovne serije, kjer je slavil na praktično vseh najpomembnejših dirkah (kriterij po Dofineji, Pariz-Nica, dirka po Baskiji, dirka po Romandiji, dirka po Kataloniji, dirka od Tirenskega do Jadranskega morja in dirka po Sloveniji).

Zaradi svoje izjemne vsestranskosti in konstantnosti je bil Roglič med letoma 2019 in 2021 kar 75 tednov številka ena na uradni svetovni kolesarski lestvici UCI, leta 2020 pa je prejel tudi prestižno nagrado Vélo d'Or (Zlato kolo) za najboljšega kolesarja leta na svetu.