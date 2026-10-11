Roglič na razpotju: bo nadaljeval ali zaključil izjemno kariero?

Primož Roglič velja za enega najbolj konsistentnih in uspešnih kolesarjev svoje generacije. Njegov prehod iz smučarskih skokov v svetovno kolesarsko elito ostaja ena najbolj navdihujočih zgodb v zgodovini športa.

Šestintridesetletni Kisovčan je zbral več kot 90 profesionalnih zmag, med katerimi najbolj nastopajo štiri osvojene Vuelte (dirka po Španiji), enkrat je osvojil tudi dirko po Italiji, medtem ko je leta 2020 na nepozabni dirki po Franciji po neverjetno dramatičnem dvoboju z rojakom Tadejem Pogačarjem na koncu osvojil skupno drugo mesto in obenem postal prvi Slovenec, ki je oblekel prestižno rumeno majico (skupno je dosegel tudi več etapnih zmag).