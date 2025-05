Van Uden presenetil in zmagal, Roglič pridobil dve sekundi

Kolesarji na dirki po Italiji so se po uvodnih treh dneh gostovanja v Albaniji preselili na Apeninski polotok. Natančneje v Alberobello, kjer se je pričela prva od treh sprinterskih etap na dirki. Ta je presenetljivo pripadla Nizozemcu Casperju van Udenu (Picnic PostNL), ki je v ciljnem sprintu ugnal rojaka Olava Kooija (Visma-Lease a Bike) in Maikela Zijlaarda (Tudor Pro Cycling). Slovenski as Primož Roglič (Red Bull-Bora-hansgrohe) je na vmesnem sprintu pridobil dve sekundi v boju za rožnato majico.