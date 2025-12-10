Svetli način
Kolesarstvo

Roglič ostal brez Toura, a bo lovil rekord na Vuelti

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo naslednjo sezono nastopil na dirki po Španiji, kjer bo lovil rekordno peto zmago. Ne bo pa dirkal na francoski pentlji, je, kot poroča kolesarski portal Domestique, danes na medijskem terminu razkrila njegova ekipa Red Bull-BORA-hansgrohe.

Pri Red Bullu so na medijskem terminu v Binissalemu na Majorki sporočili, da bosta na dirki po Franciji kapetana Nemec Florian Lipowitz, letos ob debiju tretji na Touru, ter Belgijec Remco Evenepoel, ki je pred tem dirkal za Soudal Quick-Step.

Primož Roglič in Remco Evenepoel na medijskem terminu pred začetkom priprav na sezono 2026.
Roglič bo edini kapetan ekipe na dirki po Španiji, kjer bo po letih 2019, 2020, 2021 in 2024 lovil rekordno peto zmago. Trenutno si vrh večne lestvice deli s Špancem Robertom Herasom.

"Kje lahko podpišem za peto Vuelto? Sam sem pripravljen. Najprej si želim še kaj zmagati. Na zadnjih dirkah sem bil kar precej oddaljen od tega. Vsekakor bi bilo prelepo, če bi lahko vse zaokrožil s peto skupno zmago na dirki po Španiji," je na novinarski konferenci dejal Roglič.

Primož Roglič je na Vuelti slavil že štirikrat. Prihodnje leto bo imel priložnost za rekordno peto zmago.
Šestintridesetletni Kisovčan ima z Red Bullom pogodbo še za eno sezono, v intervjujih zadnji mesec dni pa je večkrat izrazil željo po tekmovanju tako na dirki po Franciji kot Španiji, vsaj za zdaj pa se zdi, da bo leta 2026 nastopil le na eni tritedenski dirki v sezoni.

Za dirko po Italiji je ekipa kot kapetana najavila Italijana Giulia Pellizzarija in Avstralca Jaija Hindleyja.

Obenem so iz Red Bulla dodali, da so podpisali dolgoročne pogodbe z Lipowitzem, Pellizzarijem in s svetovnim prvakom med mlajšimi člani iz Ruande, Italijanom Lorenzom Finnom.

Nidani
10. 12. 2025 15.57
Rogla bi moral v penzijo, z vsem spoštovanjem!
smučar.si
10. 12. 2025 16.11
Tud jest se strinjam,z vsem spoštovanjem za vse,kar je dosegel,kapo dol,je oa res,da pomoje ni šans da dobi še kdaj Vuelto
biggbrader
10. 12. 2025 16.21
Bo najprej 3 leta na 40% penzije, saj še lahko zmaguje.
odlekiran
10. 12. 2025 14.57
Znanstveniki iz Bore bodo letos brez GTja. Čestitke. Če bo Rogla garal in se pripravil za Vuelto, pa se mu bo tam kot nalašč narisal Pogačar. Super sezona se obeta. Najbolj zadovoljna bosta Lipo in Remco, enostavno bestiča.
