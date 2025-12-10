Roglič ostal brez Toura, a bo lovil rekord na Vuelti

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo naslednjo sezono nastopil na dirki po Španiji, kjer bo lovil rekordno peto zmago. Ne bo pa dirkal na francoski pentlji, je, kot poroča kolesarski portal Domestique, danes na medijskem terminu razkrila njegova ekipa Red Bull-BORA-hansgrohe.

Pri Red Bullu so na medijskem terminu v Binissalemu na Majorki sporočili, da bosta na dirki po Franciji kapetana Nemec Florian Lipowitz, letos ob debiju tretji na Touru, ter Belgijec Remco Evenepoel, ki je pred tem dirkal za Soudal Quick-Step.

Primož Roglič in Remco Evenepoel na medijskem terminu pred začetkom priprav na sezono 2026. FOTO: Profimedia icon-expand

Roglič bo edini kapetan ekipe na dirki po Španiji, kjer bo po letih 2019, 2020, 2021 in 2024 lovil rekordno peto zmago. Trenutno si vrh večne lestvice deli s Špancem Robertom Herasom. "Kje lahko podpišem za peto Vuelto? Sam sem pripravljen. Najprej si želim še kaj zmagati. Na zadnjih dirkah sem bil kar precej oddaljen od tega. Vsekakor bi bilo prelepo, če bi lahko vse zaokrožil s peto skupno zmago na dirki po Španiji," je na novinarski konferenci dejal Roglič.

Primož Roglič je na Vuelti slavil že štirikrat. Prihodnje leto bo imel priložnost za rekordno peto zmago. FOTO: Profimedia icon-expand