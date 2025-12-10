Roglič ostal brez Toura, a bo lovil rekord na Vuelti

Pri Red Bullu so na medijskem terminu v Binissalemu na Majorki sporočili, da bosta na dirki po Franciji kapetana Nemec Florian Lipowitz, letos ob debiju tretji na Touru, ter Belgijec Remco Evenepoel, ki je pred tem dirkal za Soudal Quick-Step.
Roglič bo edini kapetan ekipe na dirki po Španiji, kjer bo po letih 2019, 2020, 2021 in 2024 lovil rekordno peto zmago. Trenutno si vrh večne lestvice deli s Špancem Robertom Herasom.
"Kje lahko podpišem za peto Vuelto? Sam sem pripravljen. Najprej si želim še kaj zmagati. Na zadnjih dirkah sem bil kar precej oddaljen od tega. Vsekakor bi bilo prelepo, če bi lahko vse zaokrožil s peto skupno zmago na dirki po Španiji," je na novinarski konferenci dejal Roglič.
Šestintridesetletni Kisovčan ima z Red Bullom pogodbo še za eno sezono, v intervjujih zadnji mesec dni pa je večkrat izrazil željo po tekmovanju tako na dirki po Franciji kot Španiji, vsaj za zdaj pa se zdi, da bo leta 2026 nastopil le na eni tritedenski dirki v sezoni.
Za dirko po Italiji je ekipa kot kapetana najavila Italijana Giulia Pellizzarija in Avstralca Jaija Hindleyja.
Obenem so iz Red Bulla dodali, da so podpisali dolgoročne pogodbe z Lipowitzem, Pellizzarijem in s svetovnim prvakom med mlajšimi člani iz Ruande, Italijanom Lorenzom Finnom.
