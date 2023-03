Roglič navdušen nad svojo formo: V dirkanju znova uživam

In če je Roglič kljub zmagi na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja izjavil, da je še daleč od želene forme, so bile njegove besede po drugi etapi preizkušnje po Kataloniji že nekoliko drugačne. "Navdušen sem nad svojo formo. Znova uživam v dirkanju. Danes in včeraj sem prišel do zelo dobrega rezultata in upam, da bom s tem nadaljeval tudi v prihodnjih dneh. Z ekipo bomo naredili vse, da nadaljujemo v tem ritmu," je po torkovi etapi povedal za spletno stran svoje ekipe.

Pred njim je do nedelje še pet zahtevnih etap v Kataloniji. Potem bo Kisovčan vse svoje moči že usmeril v priprave na majsko dirko po Italiji, s katero ima neporavnane račune. Potem ko je leta 2019 dolgo nosil rožnato majico, se je moral na koncu po veliki smoli zadovoljiti s tretjim mestom. Glede na trenutno formo so njegove ambicije, da gre tokrat še dve stopnički višje, povsem upravičene.