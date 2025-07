Roglič: Nekaj let nazaj si kaj takega nismo mogli niti predstavljati

Zadovoljen je bil predvsem zaradi stopničk, na katerih je stal njegov ekipni kolega, Nemec Florian Lipowitz : "Na celotnem Touru in že prej po Dofineji je pokazal, da je na izjemno visoki ravni. Definitivno si zasluži to tretje mesto."

"Dal sem najboljše, kar sem v tem trenutku sposoben in to takoj podpišem. Užival sem, pokazal v bistvu neke svoje najboljše vožnje kot že dolgo ne," je dodal štirikratni zmagovalec Vuelte.

"Priti v Pariz in vse skupaj doživeti, to je nekaj posebnega. Zelo sem užival," je pristavil Kisovčan.

V naslednjih letih sta na dirki vseh dirk prevladovala predvsem Pogačar in njegov danski tekmec in nekdanji Rogličev ekipni kolega Jonas Vingegaard , medtem ko je izkušeni Kisovčan zaradi padcev predčasno končal Tour v letih 2021, 2022 in 2024.

"Čisto vseeno mi je bilo, ali pristanem na prvi pomoči ali pa na stopničkah. Na koncu so bile stopničke, tako da sem ponosen. Mislim, da si cela ekipa to zasluži po vsem, kar se je dogajalo spomladi in na tem Touru. Dosegli smo stopničke, a nismo zmagali v etapi, kar je bil naš cilj. Vseeno mislim, da je to lepa popotnica za naprej," je dejal Mohorič.

Na vprašanje, kaj bodo skušali nadgraditi, da bi prišli na višjo raven, je odvrnil: "To naj ostane poslovna skrivnost."

V zadnji etapi, ki ni bila tradicionalno sprinterska, je posebej poudaril pomen Pogačarja in rumene majice: "To je bila prekinitev neke tradicije, saj je tu nekakšno neuradno svetovno prvenstvo za sprinterje. To je bilo pravo dirkanje kot na spomladanskih preizkušnjah. Tadej je naredil izjemno delo in počastil rumeno majico ter kolesarstvo kljub temu, da bi lahko ostal v ozadju in užival v prekrasni kulisi."

"Na neki točki sem sicer verjel, da lahko dobim etapo, a je bil na žalost Wout Van Aert premočan," je še o razpletu dodal Mohorič.

Na tem Touru je imel proste roke in nekaj priložnosti za zmago, a je za zdaj ostal pri treh etapah s Toura. "V 15. etapi je šlo preveč na moč in vsi kolesarji so je imeli še precej. Na koncu tritedenske dirke pa se utrujenost že bolj pozna in zase vem, da je to trenutek, ko lahko posežem po visokih rezultatih," je dejal.

O predzadnji etapi z okvaro kolesa je bil precej kritičen. "Vsak detajl se na koncu pozna, tu smo najboljši kolesarji na svetu v najboljši formi v sezoni, zato je jasno, da se pozna vsaka malenkost. Včeraj je bil za nas zahteven večer. Veliko je bilo razprav in dejansko moramo izboljšati nekaj stvari," je kritično končal Mohorič.