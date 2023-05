Roglič: Nepozabno! Za te trenutke se živi

Rogličev zaostanek za Britancem se je zniževal postopoma. Na uvodnem ravninskem delu je pridobil zgolj tri sekunde, v prvem strmejšem delu klanca še dodatne štiri in jasno je bilo, da 33-letnega slovenskega kolesarskega asa čaka peklensko zahtevna preizkušnja. Dobre tri kilometre pred koncem etape je Rogličeva prednost pred Thomasom narasla na 16 sekund, nato pa se je zgodilo (ne)pričakovano. Kapetanu Jumbo Visme je padla veriga s kolesa, Roglič je posledično za nekaj trenutkov sestopil s kolesa, in takrat je bilo videti, da je sanj o zmagi na Giru konec.

Mnogi so bili v precepu in napovedovali, da sta pred bržkone odločilnim gorskim kronometrom v boju za končno zmago na 106. dirki po Italiji možna zgolj dva scenarija: po prvem bi Primož Roglič s sanjsko vožnjo brez napak utegnil nadoknaditi 26 sekund zaostanka za vodilnim Geraintom Thomasom , po drugem scenariju pa bi se lahko ponovil razplet iz Tour de Francea izpred treh let, ko je Kisovčan po navidez veliki prednosti pred rojakom Tadejem Pogačarjem prav na gorskem kronometru izgubil praktično že zagotovljeno skupno zmago.

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je uprizoril izjemno predstavo in kljub tehničnim težavam pridobil kar 40 sekund v primerjavi z Britancem Geraintom Thomasom.

A Primož, takšen, kot je, nepopustljiv in bojevit do samega konca, je ohranil mirne živce in se v zaključek kronometra podal, kot da gre za življenje in smrt. Ob prečkanju ciljne črte je kazalo, da bo v primerjavi s Thomasom pridobil 36 sekund, toda, šest let starejši tekmec je na zadnjem klancu popustil, vidno so mu pošle moči, končna razlika v Rogličevo korist pa je znašala 14 sekund.

"Največjo razliko so zagotovo naredili izjemni slovenski navijači, ki so mi v težkih trenutkih stali ob strani in mi vlili dodatnih moči za sanjski zaključek kronometra. To je nepozabno, za take trenutke se živi," je po veliki (ključni) zmagi uvodoma dejal Roglič in dodal: "Kljub peklenskemu vzponu sem tudi v zaključku etape ohranil sveže noge. Zdaj je prišel trenutek za malce uživanja, a že jutri je nov, enako pomemben dan. Čeprav je prednost pred Thomasom na oko lepa, zgodba na Giru še ni končana. Kaže pa zelo dobro."