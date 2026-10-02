'Če bo imel Primož 'noge' kot v Kanadi, gre lahko 'solo' do cilja'

Prvi zvezdnik reprezentance ob odsotnosti branilca naslova Tadeja Pogačarja je prav Primož Roglič, ki je nazadnje na svetovnem prvenstvu v Kanadi prikazal zavidljivo formo, a ga je na 270 km dolgi trasi zmanjkalo v zadnjih 30 km. Zasavec je odločen, da se na edinstvenem dogodku pred domačimi navijači predstavi v kar najboljši luči. Za nervozo pa kljub odmevnosti dogodka nima časa. "Nekaj težav zaradi časovne razlike je, tako da imam več težav s tem kot z nervozo. Vsekakor se bo vse skupaj stopnjevalo do nedelje. Upam, da bomo izkoristili to priložnost. To je velika čast, ki jo imamo vsi kolesarji in tudi vsi prisotni navijači, da smo priča takemu dogodku," je na novinarski konferenci v Šenčurju dejal Roglič.

Prvič je Možjanco prepeljal poleti, zdaj pa si je osvežil spomin. "Včeraj sem jo prevozil dvakrat, ker imam bolj slab spomin. Je pa tako, da če greš počasi na klanec, je vsak v redu. Težava je v hitrosti vzpenjanja, saj je vse težko, ko greš hitro na vrh. Zagotovo je klanec dovolj strm, da bo napravil selekcijo," je še o ključni točki trase spregovoril Roglič. Ob njem bodo v slovenski ekipi še Gal Glivar, Matevž Govekar, Matej Mohorič, Domen Novak, Jan Tratnik, prvič v karieri tudi Jakob Omrzel in Luka Mezgec, ki bo zadnjič na hrbet nadel tekmovalno številko.